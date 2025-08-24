Fuerte temporal de viento azotó Bariloche: todo lo que dejó la jornada de ráfagas extremas en la ciudad

Las intensas ráfagas de viento que azotaron Bariloche durante la jornada de hoy provocaron múltiples incidentes materiales en la ciudad, aunque sin registrar personas lesionadas.

Hasta las 20:30, la línea 103 de Emergencias de Protección Civil recibió un total de 330 llamados, muchos de ellos reiterando situaciones similares, informaron desde la Municipalidad de Bariloche.

Entre los daños más destacados se contabilizaron 45 árboles caídos, 48 voladuras de techos, 9 postes derribados, 9 marquesinas y 7 carteles caídos.

Además, un camión volcó sobre la Ruta de Circunvalación, a la altura de YPF, como consecuencia de las ráfagas.

Protección Civil desplegó equipos en terreno y central para atender emergencias

Desde Protección Civil informaron que trabajaron tres operadores en la central y un equipo de cuatro personas en terreno, equipado con camioneta, motosierra, líneas y escalera, para atender y asegurar los lugares afectados.

El organismo recordó a los vecinos extremar precauciones, evitar transitar cerca de estructuras que puedan ceder ante el viento y permanecer en sus hogares salvo en casos de extrema necesidad.