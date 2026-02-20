Bariloche: vecinos del barrio Los Coirones reclaman a los desarrolladores por servicios comprometidos

Un grupo de vecinos del loteo Los Coirones de Bariloche, ubicado en la zona este de esta ciudad, que comercializó años atrás un fideicomiso, reclama el cumplimiento por parte de los vendedores de los servicios comprometidos. También, exigen la entrega de las escrituras pendientes.

El reclamo no es nuevo. Desde hace tiempo, esperan acceder a servicios que son esenciales para la vida diaria en Bariloche, como el gas natural. Los vecinos señalaron que al frente de la comercialización del desarrollo urbanístico estaban Gabriel Di Tullio, Ignacio Burgos y Juan Centena.

La venta de los primeros lotes comenzó alrededor de 2016. Algunos compraron terrenos de 1.000 metros cuadrados por los que pagaron entre 40.000 y 50.000 dólares y de 500 metros cuadrados a valores que oscilaron entre 23.000 y 30.000 dólares.

Pero la falta de servicios esenciales demoró la construcción de viviendas. Un problema que afecta a los que compraron lotes en las urbanizaciones Los Coirones y en Colinas del Este. Aunque hubo vecinos que tuvieron que edificar y mudarse para no seguir pagando alquiler. Sin embargo, apuntaron que la falta de gas natural eleva los costos de manera considerable. Hace poco tiempo resolvieron conformar una cooperativa.

La secretaria de la cooperativa de Viviendas y Servicios Barrio Coirones y La Colina, Silvina De Bortoli, dijo que recién en julio del 2025 tuvieron acceso al agua potable después de varios reclamos a los responsables del desarrollo urbanístico. Antes tuvieron el servicio de electricidad. Pero afirmó que todo se logró tras numerosos reclamos, porque los vendedores se habían comprometido a proveer los servicios en 2021 junto con las escrituras.

El caso del acceso al agua potable

Relató que los vecinos gestionaron el acceso al servicio ante Aguas Rionegrinas “para que nos permitan hacer las perforaciones ya que no eran opción en barrios abiertos”, como es el caso de Coirones. Esa situación generó reclamos a Di Tullio, Burgos y Centena. La secretaria de la cooperativa indicó que tras varias planteos que los vecinos formularon, Di Tullio se hizo cargo del costo de las perforaciones y del tendido de la red.

El asunto es que los responsables del desarrollo inmobiliario se habían comprometido, según consta en la escritura de De Bortoli, a “concluir con las obras de servicios públicos de acuerdo con los proyectos aprobados por la Municipalidad de Bariloche, Cooperativa de Electricidad Bariloche Limitada, Aguas Rionegrinas SA y Camuzzi Gas del Sur SA; encontrándose la totalidad del costo por la ejecución de dichos contratos a cargo de la parte vendedora…” Esa escritura la firmó el 5 de diciembre del 2023 los compradores y Burgos ante el escribano Fabrizio Fato.

Los vecinos indicaron que los desarrolladores del Fideicomiso Coirones del Este firmaron un convenio con la Municipalidad para tramitar las obras de los servicios. En un convenio suscrito por el entonces intendente Gustavo Gennuso y Centena, el desarrollador se comprometió a ejecutar las obras dentro de un plazo de 180 días a partir de la firma de convenio el 12 de diciembre del 2022.

Dijeron que hay vecinos que todavía no tienen sus escrituras, porque no está finalizada la regularización dominial. Algunos sostienen que en ningún momento les informaron que les vendieron un PH. Cuestionaron el rol de la Municipalidad de Bariloche porque no controla este tipo de desarrollos.

"Asumí la obligación de terminar las tareas inconclusas"

“Me estoy haciendo cargo del incumplimiento del fideicomiso que hizo el barrio, que no soy yo”, aseguró el empresario y desarrollador inmobiliario Domingo Nicolás Gabriel Di Tulio Honrado.

“Yo asumí la obligación de terminar las tareas inconclusas. En ese rol, básicamente se terminó el barrio -red de agua, cordones cuneta, calles, red eléctrica y alumbrado público- restando la ejecución de la red de gas, que está recientemente aprobada y estamos próximos a la firma del contrato con la empresa que va a hacer la ejecución”, afirmó.

“Todos los lotes fueron escriturados a favor de los compradores. Para el caso de los lotes divisibles en PH, igualmente se asumió un doble gasto de escritura, para garantizar la titularidad a favor de los compradores. O sea que todo está escriturado, faltan algunos PH que están en trámite ( el 90 % ya pagados)”, sostuvo.

”Soy quien se está haciendo cargo de que todos reciban lo que compraron”, aseguró Di Tullio. “Los lotes tienen final de obra todos para sus casas. Lo que no tiene final de obra es el fideicomiso con la obra de pluviales porque no se puede ejecutar porque es obsoleta”.

Dijo que esa «situación está planteada en el municipio». «El proyecto es insuficiente con relación a todos los nuevos barrios que se están ejecutando y debe ser adaptado», sostuvo. «Esta situación lo modifica en absoluto los finales de obra de los lotes», aseguró Di Tullio.