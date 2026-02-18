Bastián fue operado por novena vez y el fiscal citó a declarar a su madre por el accidente en Pinamar

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a un mes del accidente entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por novena vez, al tiempo que el fiscal del caso citó a su madre a declarar.

Operaron por novena vez a Bastián

Según informó Macarena Collantes a través de su cuenta de Instagram, el paciente ingresó al quirófano en el Hospital Italiano de San Justo, donde se encuentra internado desde la semana pasada tras ser trasladado desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.

“Hoy Basti ingresa al quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”, expresó Collantes.

A continuación, la mujer republicó otra imagen de la tía en la red social Instagram, donde se pedía “que salga todo bien”: “Enviemos luz y fuerza que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo. Dios, tu familia y toda Argentina están con vos. Nunca estás solo”.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a la mamá de la víctima el 3 de marzo. Además, el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

