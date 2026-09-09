El Concejo Deliberante de Roca aprobó obras de asfalto con fuerte debate sobre la forma de financiamiento

Este martes, el Concejo Deliberante de Roca aprobó obras de asfalto por $3.000 millones. En una acalorada sesión, se aprobó por amplia mayoría los tres proyectos que fueron tratados «sobre tablas» (urgente) por los concejales en el marco del «Plan de Conectividad Vial». Hubo discusiones sobre el financiamiento de estas obras.

Se trata de la pavimentación en calle Rosario de Santa Fe entre Gelonch y Evita y repavimentación de calle Gelonch entre Rosario de Santa Fe y San Juan (EXPT. N° 12621). El costo total será de $2.000 millones.

Además, también fue aprobado el pavimento y cordón cuneta en 25 de mayo entre damas patricias y San juan y pavimento calle Cipolletti entre Isidro Lobo y 25 de mayo, con una inversión total de $1.200 millones. En estas dos primeras obras, el 50% será pagado por los frentistas y la otra mitad será abonado por los vecinos de toda la ciudad de forma «indirecta».

Sin embargo, se suspendió este cobro indirecto del asfalto hasta 2028 por las «dificultades económicas de los contribuyentes», explicó la intendenta María Emilia Soria. Por eso, la mitad de los gastos de las obras serán abonados por el municipio de Roca.

Por otro lado, la pavimentación y cordón cuneta de calle Evita entre Avenida Roca y Mendoza (EXPTE. N° 12622) será pagado en su totalidad por el municipio de Roca.

El debate sobre los contribuyentes «indirectos»

En la sesión del Deliberante, se generó una gran discusión sobre el pago «indirecto» de los vecinos. La concejala opositora Belen Bavastri criticó fuertemente esta metodología: «Esto es entregar un cheque en blanco a la intendente. No da ningún tipo de especificación, es lamentable que suceda así», sentenció.

Luego, la representante de Juntos Somos Río Negro recalcó la situación económica del municipio: «Las obras se deberían pagar con el superávit. Hoy somos un municipio que está en una situación crítica y esto lo viene a confirmar».

Bavastri fue contundente sobre las aprobaciones: «Los rechazamos porque no compartimos el método de cobro a los vecinos».

Bavastri también apuntó a los concejales del oficialismo: «Hoy defienden los intereses de la intendenta de hacer campaña y no están del lado del vecino«. Y disparó contra la intendenta: «Se nota el apuro en hacer las obras. Lo necesitan para la campaña, para sacarse una foto al lado de una máquina«

En diálogo con RIO NEGRO, Nicolás Paschetta, titular del bloque oficialista, dio su punto de vista de las obras aprobadas: «Los conectores viales son utilizados por todos». Y dejó claro que las obras que generaron la polémica serán pagadas en un 50% por el municipio, que «asume la responsabilidad importante para el crecimiento y el ordenamiento del tránsito». Y enfatizó que «en 2028 se analizará si los vecinos deben pagar o no».

Paschetta apoyó los proyectos y apunto contra Bavastri: «Tiene intenciones destructivas».

Describió a Bavastri como «sumamente irresponsable» y adelantó que «el dictamen de 25 de mayo fue firmado por ella». Además, agregó que «no construye nada propositivo. Sus mensajes poco aportan».