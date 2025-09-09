Levantaron el bloqueo en el CAM en Neuquén este martes: «hubo un compromiso» para el transporte de garrafas

Vecinos del sector Auca Mahuida de Neuquén protestaron este martes en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) Solicitaron que el camión garrafero concurra hasta su zona. Mantuvieron un bloqueo hoy en el edificio ubicado sobre calle Colón. Si bien anunciaron un corte para la tarde en el la zona del Metrobús, esto finalmente no ocurrió por un compromiso que recibieron que tendrán novedades la próxima semana.

Matías Cabrera, referente de Auca Mahuida dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO que si bien destacan que hubo obras en el barrio, la demanda que se acerque el camión que transporta las garrafas viene hace dos años y aún no tuvieron una solución.

Marcó que actualmente el camión llega hasta un punto de islas Malvinas que está a ocho cuadras de las viviendas, dos de ellas en subida. «Se complica sobre todo para las personas con discapacidad de la tercera edad», dijo Cabrera.

Por la tarde podrían endurecer el reclamo con un corte en Neuquén

Señaló que falta que alguien autorice el cambio para que el camión amplié su recorrido. Desde las 5 de la mañana mantuvieron un bloqueo en el ingreso al edificio ubicado sobre calle Colón. «No ha ingresado nadie, solo se dejó salir a los que estaban haciendo guardia», marcó.

Antes del mediodía, se levantó el bloqueo.