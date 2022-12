Bomba: María Becerra también viene a la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

Otra gran noticia se hizo notar en Neuquén y es que se confirmó la presencia de María Becerra en la Fiesta Nacional de la Confluencia. Además desde el municipio informaron que se suman Trueno y Airbag, por lo que hasta ahora son nueve bandas las que darán su show.

La municipalidad confirmó la presencia María Becerra, Airbag y Trueno en el evento que se extenderá por seis días y comenzará el 14 de febrero.

Los artistas se suman a la lista de confirmados por lo que hasta ahora son nueve los que se presentarán en la Fiesta de la Confluencia: Diego Torres, María Becerra, Airbag, Trueno, Duki, Wos, Babasónicos, Nicki Nicole y Abel Pintos.

Quien se encuentra en duda es Fito Paez, que había sido confirmada a principio de mes. El rosarino traería a Neuquén el espectáculo de los 30 años del festejo del lanzamiento del disco «El amor después del amor».

Sin embargo, hace unos días el intendente Mariano Gaido mencionó que «estamos trabajando con Fito, no está confirmado, lo dije con esta ansiedad que me caracteriza, pero no está confirmado».