Una nueva especie de escarabajo rinoceronte fue descubierta por tres científicos argentinos. El ejemplar habita en las provincias de Chaco y Misiones y fue bautizado en homenaje al Indio Solari, uno de los músicos más reconocidos del país.



Los escarabajos, o coleópteros, forman el grupo de insectos con más especies descriptas: son más de 400.000 en el mundo. Se reconocen por sus alas delanteras duras, llamadas élitros, que cubren el cuerpo. Los escarabajos rinoceronte forman una subfamilia dentro de este grupo llamada Dynastinae, y se caracterizan porque, en muchas de sus especies, los machos tienen cuernos en la cabeza o en el tórax.

Recientemente científicos descubrieron una nueva especie de esta subfamilia a la que bautizaron Bothynus indiosolari.

El científico Tomás Favier Dubois con Matías Urcola.

Fue descripta por los investigadores Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Urcola, que trabajan en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Nordeste, el CONICET y la Fundación Azara. Los resultados de su investigación fueron publicados en la revista científica Zootaxa.

El nombre científico que decidieron darle recuerda a Carlos Alberto «Indio» Solari, el líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según explicaron los tres científicos en el trabajo publicado, quisieron rendirle homenaje «en reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos».

Cómo es el escarabajo

“El cascarudo en cuestión mide aproximadamente de 15 a 20 milímetros. El color de su cuerpo varía desde el negro brillante al marrón oscuro. Se parece al escarabajo Bothynus ovalatus, pero es más grande y más ancho”, señaló.

En el macho, el pronoto, es decir, el sector del cuerpo luego de la cabeza y de donde salen las patas, tiene un pequeño cuerno seguido de un hundimiento grande y profundo.

Además, la uña interna de cada pata delantera se divide en dos ramas desiguales. La hembra, en cambio, tiene una uña simple y un hundimiento menos pronunciado.

El científico dijo que las luces nocturnas atraen a estos insectos, algo común entre los escarabajos rinoceronte. Ibarra Polesel capturó varios ejemplares de la nueva especie con trampas de luz en Chaco, mientras que los provenientes de Misiones fueron gentilmente donados por Sebastián Ferrer, un naturalista amigo.

En total el relevamiento confirmó la presencia de 15 especies de este grupo en el país. Los investigadores destacaron que “la información biológica de la mayoría de las especies del grupo permanece escasa”.

Tampoco se conoce su estado de conservación, es decir, faltan datos para saber si la nueva especie corre peligro. A eso se suma otra dificultad: estos insectos se parecen mucho entre sí, y en ejemplares gastados o dañados cuesta ver algunas diferencias. Por eso, reconocer a cada especie con certeza no es fácil.

Favier Dubois señaló que muchos escarabajos de esta familia tienen importancia agrícola, ya que algunas especies actúan como plagas de cultivos, como Bothynus striatellus en la alfalfa. Si bien algunos ejemplares de la nueva especie fueron recolectados en monocultivos de girasol y trigo, aún se desconoce su biología y su impacto ecológico.

Para los investigadores el hallazgo demuestra cuánto resta por explorar. “En el norte argentino todavía quedan muchas especies nuevas por descubrir”, resaltó Favier Dubois.