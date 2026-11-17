La concejal Julieta Wallace, de Incluyendo Bariloche, presentó un proyecto de ordenanza donde propone la creación de elecciones primarias para la selección de candidaturas a cargos electivos municipales.

La propuesta de crear Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS) no obligatorias responde al proyecto presentado esta semana por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, para modificar la fecha de las elecciones municipales.

El proyecto busca «establecer reglas claras para la competencia interna de los partidos y ampliar la participación ciudadana sin imponer obligatoriedad» ante un sistema político que la concejal calificó como «muy fragmentado».

Wallace señaló que la idea de las elecciones PAS es «evitar la dispersión» y unificar criterios en la definición de las ofertas electorales.

La participación voluntaria es lo que diferencia a este proyecto de las PASO nacionales, aunque conserva su carácter abierto y simultáneo, para que todas las fuerzas políticas que decidan participar del mecanismo lleven adelante las internas en la misma fecha.

«Ninguna agrupación política podrá ser obligada a participar, y la decisión de no hacerlo no podrá producir restricciones a su reconocimiento, funcionamiento o derecho a presentar candidaturas en la elección general», detalla el proyecto.

La concejal aclaró que, de ser legitimada como candidata en una interna, podría encabezar una de las listas en las próximas elecciones municipales: «estoy dispuesta a competir con el intendente cuando sea», afirmó Wallace.

Además, propuso que se le agregue al proyecto presentado por Cortés que «si pierde el intendente en ejercicio se inicie un mecanismo de transición. No podemos tener durante 10 meses un ex intendente en el Centro Cívico”.

Según detalla el proyecto de ordenanza, la Junta Electoral Municipal sería la encargada de determinar el cronograma, los lugares de votación, las mesas, las autoridades y las restantes cuestiones operativas, «procurando utilizar los padrones y circuitos electorales municipales y, en la medida de lo posible, los establecimientos previstos para la elección general», señala el documento.

En cuanto a la fecha, «será fijada por el Concejo Municipal mediante el acto de convocatoria», y deberá ser con una antelación no menor a un mes ni mayor a sesenta días respecto de la elección general municipal.

«Las reglas electorales no pertenecen a los gobiernos»

Juan Martin, legislador provincial y presidente del PRO en Río Negro se manifestó en contra del proyecto de Cortés de modificar el Código Electoral que establece la fecha de las elecciones en Bariloche. «Existe una diferencia fundamental entre ejercer el poder y apropiarse de las reglas que regulan su ejercicio», señaló y enfatizó: «las reglas electorales no pertenecen a los gobiernos ni a los partidos políticos. Pertenecen a los ciudadanos».

El legislador mencionó como virtudes algunas de las condiciones electorales de Bariloche como la boleta única de papel, los debates públicos entre candidatos y la fecha electoral establecida, que implica que «el calendario electoral no depende de la voluntad circunstancial del intendente de turno. Los ciudadanos, los partidos políticos y quienes aspiran a representar a sus vecinos conocen anticipadamente cuándo se vota».

Martin consideró la modificación de la fecha de elecciones como un «retroceso institucional» y remarcó: «resulta particularmente preocupante la iniciativa del intendente Walter Cortés de modificar el Código Electoral Municipal y caer en la tentación de acomodar las reglas electorales a su antojo».

Por último, consideró que cualquier revisión a las normas electorales debería «surgir de discusiones públicas y procurar consensos amplios. Nunca deberían estar motivadas por la conveniencia circunstancial de quienes tienen la responsabilidad de gobernar».