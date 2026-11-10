Dinosaurios en Cinco Saltos: los impactantes hallazgos en la Patagonia

Cinco Saltos guarda bajo sus tierras una historia que comenzó millones de años antes de la aparición del ser humano. Sus bardas y los sectores próximos al lago Pellegrini conservan vestigios de antiguos ecosistemas que hoy despiertan el interés de investigadores argentinos y extranjeros.

El valor paleontológico de la región está relacionado principalmente con las formaciones geológicas del Cretácico Superior, de aproximadamente 70 millones de años de antigüedad. En esos terrenos se encontraron restos de dinosaurios herbívoros y carnívoros, además de tortugas, cocodrilos y otros organismos que permiten reconstruir cómo era la vida en esta parte de la Patagonia.

Uno de los antecedentes más importantes es el descubrimiento de la Gasparinisaura cincosaltensis, un pequeño dinosaurio herbívoro que lleva el nombre de la localidad. Este ejemplar, de aproximadamente 80 centímetros, fue protagonista de recientes investigaciones del CONICET que permitieron reconstruir digitalmente su cráneo. Los estudios identificaron características particulares, como sus grandes cuencas oculares, que aportan información sobre sus adaptación al contexto que le tocó.

En 2024, el hallazgo de nuevos restos de un titanosaurio en las bardas volvió a poner a Cinco Saltos en el centro de la atención científica. El descubrimiento permitió impulsar una campaña de investigación que reunió a especialistas del CONICET, universidades nacionales y The Chinese University of Hong Kong.

La denominada Campaña Cretácica, desarrollada en 2026, permitió recuperar costillas, vértebras y huesos de extremidades de saurópodos, además de restos de dinosaurios carnívoros, tortugas, cocodrilos y una pieza que podría corresponder a un reptil marino. El objetivo de los investigadores es reconstruir el ecosistema completo que habitó la zona hace millones de años.

La importancia de estos descubrimientos volvió a confirmarse en noviembre de 2026, cuando trabajadores de una cantera detectaron nuevos restos fósiles. Entre las piezas recuperadas se encuentra un fémur de entre 1,10 y 1,15 metros, perteneciente a un dinosaurio saurópodo, que se destacó por su excelente estado de conservación.

Los sedimentos de la cantera tienen cerca de 70 millones de años y ese material fue recuperado por la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura, junto con el equipo del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca.