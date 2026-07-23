Botiquín infantil para estas vacaciones de invierno: qué no puede faltar en casa

Un botiquín infantil ordenado y con los elementos esenciales permite actuar con rapidez ante síntomas leves, aunque nunca reemplaza la consulta con un profesional de la salud.

Con la llegada de las bajas temperaturas aumentan los resfríos, la gripe y otras enfermedades respiratorias que afectan especialmente a los más pequeños. Tener un botiquín infantil bien organizado permite actuar de manera rápida ante síntomas leves, brindar los primeros cuidados y evitar salidas innecesarias en momentos de mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar que un botiquín no reemplaza la consulta médica y que los medicamentos deben utilizarse siempre bajo indicación de un profesional.

¿Qué debe contener un botiquín infantil?

Termómetro digital: Es uno de los elementos más importantes. Permite controlar la temperatura corporal de manera rápida y precisa. Ante la presencia de fiebre, es recomendable registrar la temperatura y observar el estado general del niño antes de administrar cualquier medicación.

Antitérmicos y analgésicos: Medicamentos como paracetamol o ibuprofeno, en presentaciones pediátricas, pueden ayudar a aliviar la fiebre y el dolor. Es fundamental respetar la dosis indicada según la edad y el peso del niño, evitando la automedicación o la combinación de medicamentos sin indicación profesional.

Solución fisiológica: Ideal para realizar lavados nasales y aliviar la congestión. Mantener las vías respiratorias limpias favorece la respiración, especialmente en bebés y niños pequeños.

Aspirador nasal: Puede ser de gran ayuda en los más pequeños, que aún no saben sonarse la nariz. Utilizado junto con solución fisiológica, facilita la eliminación de secreciones.

Gasas estériles, vendas y cinta hipoalergénica: Siempre es conveniente contar con elementos básicos para limpiar y cubrir pequeñas heridas o raspaduras.

Antiséptico para heridas: Permite realizar una correcta limpieza de lesiones superficiales y prevenir infecciones.

Crema reparadora o bálsamo labial: El frío y el viento suelen provocar resequedad en la piel y en los labios. Contar con productos hidratantes ayuda a proteger la piel de los niños durante esta época del año.

¿Qué no debería guardarse?

No es recomendable almacenar antibióticos «por las dudas» ni utilizar sobrantes de tratamientos anteriores. Los antibióticos solo son efectivos contra infecciones bacterianas y siempre deben ser indicados por un médico.

También es importante evitar medicamentos vencidos o sin identificación, ya que pueden haber perdido su eficacia o representar un riesgo para la salud.

Consejos para mantener el botiquín en condiciones

Revisar periódicamente las fechas de vencimiento.

Mantener los medicamentos en su envase original y con su prospecto.

Guardar el botiquín en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Evitar almacenarlo en el baño o cerca de fuentes de calor, donde la humedad y las altas temperaturas pueden alterar la estabilidad de algunos medicamentos.

Tener siempre a mano los teléfonos de emergencia y del pediatra de cabecera.

La prevención también forma parte del botiquín

Además de contar con los elementos adecuados, durante el invierno es fundamental reforzar hábitos saludables como el lavado frecuente de manos, mantener los ambientes ventilados, ofrecer una alimentación equilibrada, promover una buena hidratación y respetar el calendario de vacunación.

En Farmacias y Perfumerías Global acompañamos a las familias con el asesoramiento de nuestros profesionales farmacéuticos para ayudar a elegir los productos más adecuados para cada etapa de la infancia y resolver las dudas sobre su correcto uso. Un botiquín completo, junto con información confiable, brinda tranquilidad y permite cuidar la salud de los más pequeños durante toda la temporada invernal.