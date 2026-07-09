Vitamina C: qué hay de cierto detrás de uno de los mitos más populares del invierno

Cítricos, una de las principales fuentes naturales junto con kiwi, frutillas y brócoli. Foto gentileza.

Con la llegada de las bajas temperaturas, aumentan las consultas relacionadas con resfríos, gripe y defensas. Entre los consejos más repetidos aparece uno que ha pasado de generación en generación: “tomá vitamina C para no enfermarte”. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación?

La vitamina C es uno de los nutrientes más conocidos y estudiados por su participación en múltiples funciones del organismo, especialmente aquellas relacionadas con el sistema inmunológico. Sin embargo, existen algunos mitos que conviene aclarar para comprender realmente cuáles son sus beneficios.

¿Evita que nos resfriemos?

La respuesta es no. Tomar vitamina C no impide por completo que una persona contraiga un resfrío o una infección respiratoria.

Sin embargo, diferentes investigaciones han demostrado que una adecuada ingesta de vitamina C puede colaborar con el funcionamiento normal del sistema inmunológico y, en algunas personas, ayudar a reducir la duración o la intensidad de los síntomas cuando aparece un resfrío.

Es decir, no actúa como un “escudo” que evita enfermarnos, pero sí puede contribuir al correcto funcionamiento de las defensas del organismo.

¿Por qué es importante?

La vitamina C participa en numerosos procesos esenciales para la salud:

Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

Participa en la formación de colágeno, importante para la piel, vasos sanguíneos, huesos y encías.

Favorece la absorción del hierro presente en los alimentos.

Interviene en procesos de reparación y mantenimiento de los tejidos.

Debido a que el cuerpo no puede producirla ni almacenarla en grandes cantidades, es necesario incorporarla regularmente a través de la alimentación o, cuando corresponde, mediante suplementos.

¿Dónde podemos encontrarla?

La principal fuente de vitamina C son las frutas y verduras frescas. Algunos alimentos especialmente ricos en este nutriente son:

Naranjas y mandarinas.

Limones y pomelos.

Kiwi.

Frutillas.

Papaya.

Pimientos.

Brócoli.

Tomate.

Mantener una alimentación variada y equilibrada es la mejor forma de asegurar un aporte adecuado de vitaminas y minerales.

Defensas y buenos hábitos

Aunque puede ser una aliada, no existe ningún suplemento capaz de reemplazar los hábitos que ayudan a mantener una buena salud durante todo el año.

Dormir adecuadamente, mantenerse hidratado, realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaquismo, gestionar el estrés y llevar una alimentación equilibrada siguen siendo las herramientas más importantes para fortalecer el organismo.

La vitamina C puede acompañar pero la mejor estrategia sigue siendo un estilo de vida saludable.

¿Cuándo puede ser útil un suplemento?

En determinadas situaciones, algunas personas pueden requerir un aporte adicional de vitamina C.

Esto puede ocurrir cuando la alimentación es insuficiente, existen mayores requerimientos nutricionales o por recomendación de un profesional de la salud.

Actualmente existen diferentes presentaciones que permiten adaptarse a las preferencias y necesidades de cada persona, como comprimidos efervescentes, tradicionales y masticables.

Suplementos vitamínicos

Ante cualquier duda sobre suplementos vitamínicos, el equipo farmacéutico de Farmacias y Perfumerías Global brinda asesoramiento personalizado.

En sus diferentes sucursales pueden encontrarse las variadas presentaciones de vitamina C, desde comprimidos efervescentes y cápsulas hasta gomitas y fórmulas de acción combinada.

Entre ellas se destacan Redoxon Triple Acción, Vit C de Natuliv, 102 Vit C, Vitamin Way Vit C y Simple Defensas en gomitas, además de otras opciones disponibles.