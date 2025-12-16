Brote internacional de influenza: Río Negro ajusta protocolos y refuerza la vacunación

El avance de la influenza en otros países encendió la alerta sanitaria en Río Negro. Foto: archivo.

Frente al alerta sanitario internacional por la circulación de la variante K del virus Influenza A (H3N2), el Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha un refuerzo de las medidas de prevención y control epidemiológico en todo el territorio provincial, con el objetivo de anticiparse a un posible impacto durante la próxima temporada de enfermedades respiratorias.

La mencionada variante se caracteriza por su alta transmisibilidad, producto de mutaciones en su estructura viral, lo que provocó una importante presión sobre los sistemas de salud en países del Hemisferio Norte. Aunque estos brotes se presentan durante el invierno en esas regiones, las autoridades rionegrinas intensifican las acciones preventivas como parte de una estrategia anticipatoria.

En este contexto, la cartera sanitaria provincial instruyó a todos los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a fortalecer la vigilancia de los casos de síndrome gripal y de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), con el fin de detectar de manera temprana cualquier cambio en la circulación viral.

En paralelo, el sistema de salud avanza en la adecuación de los protocolos de atención, garantizando la disponibilidad de insumos y recursos humanos necesarios para responder ante un eventual incremento en la demanda asistencial durante la temporada estival.

Llamado a la vacunación

Desde el Ministerio de Salud se recordó que la vacunación anual contra la influenza continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, además de brindar protección cruzada frente a otras cepas del virus.

Se reiteró la importancia de que los grupos de riesgo prioricen la aplicación de la vacuna y completen el esquema correspondiente, de acuerdo con las recomendaciones nacionales. Entre ellos se encuentran:

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Niños y niñas menores de 5 años.

Personas con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad), inmunodeprimidos.

Embarazadas.

Medidas básicas de prevención

Asimismo, se reforzó el llamado a sostener hábitos cotidianos de cuidado para reducir la propagación de virus respiratorios:

Higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Ventilación adecuada de los ambientes, manteniendo puertas y ventanas abiertas de forma cruzada.

Uso correcto de la etiqueta respiratoria, cubriéndose con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con otras personas en caso de presentar síntomas gripales.

La coordinadora provincial de Epidemiología, Liliana Fonseca, explicó: «Estamos actuando con anticipación y responsabilidad. La experiencia de los últimos años nos ha enseñado la importancia de la prevención. Monitoreamos de cerca la situación internacional y local para tomar decisiones oportunas».

Finalmente, subrayó que el mensaje a la comunidad es claro: «La prevención empieza en casa, y para los grupos de riesgo, la vacuna no es opcional, es una prioridad para cuidar la vida de todos los rionegrinos».