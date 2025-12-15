Invitan a completar los esquemas de vacunación en Neuquén: los puntos y horarios este viernes en toda la provincia

La Noche de las Vacunas, una actividad promovida por el Ministerio de Salud de Neuquén, se hará este viernes a distintos puntos de la provincia. Resaltaron que el objetivo es facilitar el acceso a las vacunas del calendario. Se llevará a cabo en hospitales, centros de salud y plazas. Además aclararon que se descartó el caso sospechoso de sarampión/rubéola en un niño de Senillosa.

Vacunación en horario vespertino en Neuquén

Informaron que el equipo de salud estará aplicando vacunas de calendario a toda la comunidad en horario vespertino. «Una excelente oportunidad para iniciar o completar los esquemas de vacunación», enfatizaron desde el ministerio.

«Las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo», subrayaron.

En la ciudad de Neuquén, el personal de salud estará en el Monumento al General San Martín, de 18 a 22. Los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán también se sumarán a la iniciativa.

Puntos confirmados para «La Noche de las Vacunas» en Neuquén

Neuquén Capital: Feria Neuquén Emprende (Parque Jaime de Nevares) Hospital Dr. Horacio Heller Hospital Bouquet Roldan Centro de Salud Progreso (Arabarco y Galarza) Hospital Plottier

Junín de los Andes: Vacunatorio Hospital Junín de los Andes

Vacunatorio Hospital Junín de los Andes San Martín de los Andes: Vacunatorio Hospital Ramon Carrillo

Vacunatorio Hospital Ramon Carrillo Las Coloradas: Hospital Las Coloradas

Hospital Las Coloradas Senillosa: Plaza de los artesanos Senillosa



Todas se harán en horario vespertino.

Acá se puede consultar todos los puntos y horarios.

Confirman casos de tos convulsa y descartan de sarampión/rubéola

Cabe recordar que actualmente el Sistema de Salud de Neuquén se encuentra en alerta tras la sospecha de un caso de sarampión/rubéola en un menor de Senillosa, finalmente descartado; y la confirmación de dos casos de tos convulsa (coqueluche).

«La vacunación sigue siendo la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables, como los lactantes y las personas con inmunidad disminuida», enfatizaron.