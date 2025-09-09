Los plazos para terminar un puente clave sobre la Ruta 41 en el norte de Neuquén

Retomarán los trabajos para concluir el puente peatonal vehicular en la ruta 41 sobre el río Curi Leuvú a la altura del paraje Caepe Malal. Se marcó que fue una decisión consensuada con el municipio de Tricao Malal. Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que se avanzó en la licitación pública para terminar la obra. Para octubre, se prevé instalar la estructura.

La estructura del puente de Neuquén que se trasladará en octubre

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la obra del puente «fue priorizada a fin de asegurar la conectividad para los pobladores que residen en la zona y los crianceros que se movilizan durante la trashumancia».

Ampliaron que al momento de licitarlo corroboraron que restaba terminar la superficie de rodamiento, las barandas y los dos accesos de hormigón más los terraplenes.

El puente a construir tiene 100 metros de longitud y es de estructura metálica. El plazo de ejecución es cuatro meses. Guillermo Fracchia SRL resultó adjudicataria de la obra al ofertar hacerla por 1.162.220.348,64 pesos. La intención es finalizarlo en el transcurso de este año.

La empresa tiene previsto comenzar a trasladar la estructura a principios de octubre, desde sus talleres hasta el lugar de emplazamiento.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad afirmaron que «la obra había quedado a medio hacer en el anterior gobierno». Se marcó como parte del plan de conectividad impulsado a nivel territorial que involucra la pavimentación de 600 kilómetros de rutas.

Asfalto para tres rutas de Neuquén, una de ellas conecta con Chile

Desde el gobierno neuquino comunicaron que con el fin de la veda climática comenzará la pavimentación de tres rutas «muy importantes para el turismo y la conectividad».

Precisaron que se trata del asfalto en la ruta provincial 60 desde el portal de acceso al Parque Nacional Lanín hasta el paso Mamuil Malal, en el límite con Chile.

la segunda es la ruta provincial 62 que va camino a Lago Lolog. Por último, la ruta provincial 46 del arroyo Coloco al empalme con la ruta provincial 24, en la cuesta del Rahue.