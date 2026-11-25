El martes pasado por la noche, se radicó una denuncia por la desaparición de un hombre de 85 años en proximidades del Paraje La Fragua, en el Departamento de Pilcaniyeu. Su hijo manifestó que, después de una semana de ausencia, no encontró a su padre en la vivienda e intentó buscarlo sin éxito.

Al día siguiente por la mañana, una comisión policial del Destacamento 75 concurrió hasta el lugar, a unos 38 kilómetros al noroeste de Pilcaniyeu, y se inició un rastrillaje en toda la zona del casco del campo. A unos 500 metros, a orillas de un arroyo, los efectivos policiales detectaron un cuerpo en estado de descomposición.

El hombre vive en esa zona y habría salido a andar a caballo. Fuentes policiales confirmaron que solo encontraron la caja torácica y los miembros inferiores. Creen que habría sido atacado por animales. Ante el hallazgo, se decidió resguardar el lugar hasta la llegada del Gabinete de Criminalística.

Intervino el fiscal de turno Gerardo Miranda y en las próximas horas, el cuerpo será trasladado a Bariloche para realizar la autopsia en la morgue del hospital Ramón Carrillo Bariloche y descartar cualquier indicio de criminalidad.

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