En pleno crecimiento de su carrera musical, Ángela Torres recibió un importante reconocimiento internacional. La cantante y actriz fue elegida para representar a la Argentina en Latin Grammy Sessions: Next Up, una iniciativa que busca impulsar a las nuevas figuras de la música latinoamericana.

Según informó Noticias Argentinas, la artista integrará una selección de 12 talentos convocados por la Academia Latina de la Grabación, entre los que figuran representantes de México, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico.

Ángela Torres y el reconocimiento internacional que marca una nueva etapa en su carrera

La propuesta combina actuaciones musicales con relatos de los propios intérpretes, permitiendo conocer sus historias, influencias y búsquedas artísticas.

Una de las particularidades de esta edición es que las sesiones fueron grabadas en el nuevo estudio de la Academia Latina de la Grabación, ubicado en Miami.

El ciclo nació en 2011 y, a lo largo de su historia, contó con la participación de reconocidas figuras de la música, entre ellas David Bisbal, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas.

En esta oportunidad, la iniciativa está dedicada especialmente a los talentos emergentes.

Cuándo y dónde ver la presentación de Ángela Torres

La nueva temporada comenzó el pasado 23 de noviembre con la participación de la cantante venezolana Zhamira.

Los episodios se estrenarán semanalmente hasta el 20 de diciembre y estarán disponibles en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de la Academia Latina de la Grabación.

Por el momento, no se anunció la fecha exacta del estreno de la presentación de Ángela Torres.

El gran presente musical de Ángela Torres

Tras construir una extensa trayectoria en la actuación, la artista comenzó a consolidar su identidad dentro de la industria musical con una propuesta que combina el pop y los sonidos urbanos.

En 2024 lanzó No me olvides, su primer álbum de estudio, mientras que su canción Favorita consiguió posicionarse entre las 50 más escuchadas de Spotify en Argentina y Uruguay.

También amplió su popularidad con Sinvergüenza, la colaboración que realizó junto a Emanero, Karina y J Mena.

En 2025 fue nombrada embajadora de Spotify EQUAL, una iniciativa destinada a visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria musical.

Ahora, su incorporación a Latin Grammy Sessions: Next Up representa una nueva oportunidad para proyectar su música más allá de las fronteras argentinas.