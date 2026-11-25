Confirmaron cuando se sorteará el nuevo tribunal en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su veredicto definitivo el próximo martes 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas, en el juicio que investiga la responsabilidad penal del equipo médico en Tigre.

Este miércoles 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del futbolista, ocurrido en 2020 cuando tenía 60 años, mientras atravesaba una controvertida internación domiciliaria pocos días después de haber sido operado por un hematoma subdural.

Tras un extenso expediente marcado por pericias médicas, mensajes comprometedores y la anulación del primer debate oral en 2025, la causa ingresa en su tramo final con pedidos fiscales de hasta 12 años de prisión.

La reconstrucción de sus últimos días comenzó el 2 de noviembre de 2020, tres días después de su cumpleaños número 60, cuando fue internado en La Plata y trasladado luego a la Clínica Olivos para ser intervenido quirúrgicamente.

El 11 de noviembre recibió el alta y fue llevado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde murió dos semanas más tarde a raíz de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, sumada a una miocardiopatía dilatada.

Los siete acusados en el segundo juicio y los pedidos de pena de la Fiscalía

Siete profesionales de la salud llegaron al segundo debate oral por el fallecimiento del ídolo argentino. En sus alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren diferenciaron las responsabilidades dentro del equipo sanitario, sosteniendo la acusación por homicidio simple con dolo eventual para los principales responsables y solicitando condenas por homicidio culposo para el resto de los imputados:

Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal): la Fiscalía pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional por sus decisiones sobre la internación domiciliaria y el seguimiento clínico.



(neurocirujano y médico personal): la Fiscalía pidió y diez de inhabilitación profesional por sus decisiones sobre la internación domiciliaria y el seguimiento clínico. Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical): solicitaron 10 años de cárcel y diez de inhabilitación por fallas en la organización de la asistencia sanitaria.



(coordinadora de Swiss Medical): solicitaron y diez de inhabilitación por fallas en la organización de la asistencia sanitaria. Agustina Cosachov (psiquiatra): pidieron 8 años de prisión y diez de inhabilitación por su rol en el tratamiento de salud mental.



(psiquiatra): pidieron y diez de inhabilitación por su rol en el tratamiento de salud mental. Carlos Díaz (psicólogo): solicitaron 5 años de prisión y diez de inhabilitación por su participación en los últimos meses de vida de Maradona.



(psicólogo): solicitaron y diez de inhabilitación por su participación en los últimos meses de vida de Maradona. Mariano Perroni (coordinador de enfermería): pidieron 4 años de prisión y ocho de inhabilitación por deficiencias en la supervisión del personal.



(coordinador de enfermería): pidieron y ocho de inhabilitación por deficiencias en la supervisión del personal. Ricardo Almirón (enfermero): solicitaron 4 años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional por su actuación en la atención domiciliaria.



(enfermero): solicitaron y ocho de inhabilitación profesional por su actuación en la atención domiciliaria. Pedro Di Spagna (médico clínico): fue absuelto luego de que tanto los fiscales como las querellas desistieran de acusarlo.

Por fuera de este debate quedó la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien solicitó ser juzgada en un proceso separado mediante la modalidad de juicio por jurados.

La confirmación del Tribunal de San Isidro y la instancia previa a la sentencia

La fecha exacta de la lectura del fallo fue confirmada por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, Alberto Gaig, al cierre de la última audiencia celebrada el pasado 22 de octubre.

Junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el tribunal deberá evaluar la totalidad de las pruebas incorporadas al expediente, los testimonios de los peritos y los alegatos de cada una de las partes antes de pronunciar su sentencia el 22 de diciembre.