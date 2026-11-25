En pleno romance con el productor teatral Tomás Rottemberg, Natalie Pérez recordó una divertida anécdota que protagonizó junto a Ashton Kutcher, una de las estrellas de Hollywood que más admiraba.

Según informó La Nación, durante su paso por Sería increíble, el ciclo de streaming de Olga, la actriz relató cómo fue aquel encuentro con el protagonista de El efecto mariposa y reveló las consecuencias que tuvo en su relación de pareja de aquel momento.

Cómo fue el encuentro de Natalie Pérez con Ashton Kutcher

Todo sucedió durante una fiesta organizada por Netflix, poco después de que la artista regresara de una estadía de cuatro meses en Brasil.

Al descubrir que Ashton Kutcher estaba entre los invitados, Natalie reunió valor para acercarse y pedirle una fotografía, pese a los nervios que le provocaba conocer personalmente a su ídolo.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente su atención. Según recordó, el actor estadounidense la abrazó por debajo de la cintura mientras posaban para la cámara, un gesto que ella interpretó como un acercamiento seductor.

Entre risas, Natalie confesó que tuvo la sensación de haber conquistado por un instante al galán de Hollywood.

La foto con Ashton Kutcher que desató un conflicto sentimental

Lo más curioso de la anécdota es que Kutcher integraba la lista de famosos permitidos que Natalie había acordado con su entonces novio.

Pese a ello, la actriz aseguró que decidió respetar su relación y que el encuentro no pasó de una fotografía.

La imagen, que todavía conserva y mostró durante el programa, terminó generando un conflicto con su pareja de aquel momento.

El episodio también había despertado rumores de romance en 2016, cuando la propia Natalie salió a desmentir que hubiera tenido un affaire con el actor estadounidense.

El presente amoroso de Natalie Pérez junto a Tomás Rottemberg

Actualmente, la actriz atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Tomás Rottemberg, hijo del reconocido empresario teatral Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

Este martes 24 de noviembre, Natalie compartió en Instagram una serie de fotografías en las que mostró la complicidad que mantiene con su pareja durante viajes, salidas y momentos cotidianos.

El romance nació en el ámbito laboral, cuando ambos coincidieron en la obra Las cosas maravillosas, y fue oficializado en octubre de 2025.

Desde entonces, la pareja combina sus proyectos profesionales con una relación que, poco a poco, comenzó a mostrar con mayor naturalidad en las redes sociales.