Thomas ,el padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique del Reino Unido, fue acusado el martes por un gran jurado de California de dos cargos por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

El hombre de 82 años, está bajo custodia en Florida y se espera que sea procesado en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.

Qué sostiene la acusación contra el padre de Meghan Markle

La acusación sostiene que Markle tenía negativos de 35mm de abusos sexuales infantiles. Los documentos judiciales alegan que Markle tenía fotografías ilegales tanto en Filipinas, donde residió anteriormente, como en dos bodegas de alquiler en Los Ángeles.

Los fiscales afirman que agentes del FBI incautaron decenas de imágenes en diapositivas, negativos fotográficos y libros.

Un juez de Florida ordenó este mes que Markle fuera examinado por un psiquiatra luego de hallarse «causa razonable» para creer que sufría una condición que «lo hacía mentalmente incompetente al punto de que no podía comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso iniciado en su contra ni colaborar adecuadamente en su defensa».

Thomas Markle suma denuncias en Filipinas



Las autoridades filipinas presentaron denuncias penales contra Markle la semana pasada en Cebú, donde se dice que vivió por más de un año, según indicó el fiscal regional Graeme Elmido.

La policía recomendó que Markle fuera acusado de dos cargos de distribución de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión con ese tipo de material conforme a la legislación filipina.

«Las denuncias serán sometidas a una evaluación preliminar», dijo Elmido.

«Si las pruebas lo justifican (…) entonces se enviará al señor Markle una citación para una investigación preliminar ordinaria, a fin de que responda a los cargos».

Los problemas legales de Markle comenzaron en octubre, cuando el tabloide británico The Sun informó que su hijo, Thomas Markle Jr, había descubierto imágenes de abuso sexual infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua casa de su padre en Filipinas.

Markle había estado viviendo en Cebú, en Filipinas, hasta que, según los informes, regresó a Estados Unidos a principios de este año.Meghan Markle dijo el mes pasado que estaba «profundamente angustiada» por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil.

Dijo que había bloqueado el contacto entre él y sus hijos debido a anteriores acusaciones «preocupantes y perturbadoras».

Enrique, el segundo hijo del rey Carlos III y distanciado hermano del heredero al trono, el príncipe Guillermo, se casó con Meghan, una exactriz estadounidense, en mayo de 2018.

La pareja decidió abandonar Reino Unido y renunció a sus funciones reales en 2020, pero en agosto de este año, regresaron inesperadamente, junto a sus dos hijos, para volver a instalar su residencia en suelo británico.