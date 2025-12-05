Buscan intensamente a una mujer en Río Negro: desapareció hace dos semanas cuando viajaba a Chile

La policía de Río Negro emitió el pedido de búsqueda para dar con el paradero de María de las Nieves Calzas de 38 años. La mujer fue vista por última vez el 22 de noviembre tras salir en un viaje a Chile.

Los datos de la mujer desaparecida en Río Negro

María de las Nieves Calzas mide 1,60 aproximadamente, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello hasta abajo de los hombros, rubia, de ojos marrones.

Posee tatuajes en su mano derecha que dice «Por siempre» junto a una mariposa, en la oreja del lado izquierdo tiene otros tatuajes de formas geométricas, un redondel, un cuadrado y un triángulo.

Además tiene otros en otras partes del cuerpo, tiene una cicatriz de un piercing en el labio, aritos en ambas orejas y un piercing en la nariz.

Se desconoce la vestimenta que llevaba aquel día y no se conoce el destino de la ciudad al que viajaba.

Cualquier información sobre su paradero se ruega aportarla al 911 o al turno fiscal de General Roca (0298) 154231271