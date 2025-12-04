Buscará batir un Récord Guinness desde la playa de Las Grutas: Un dibujo de más de 250 mil pies 

La artista rionegrina Lidia Rosana Gómez intentará alcanzar un desafío histórico: batir el Récord Guinness al dibujo en arena más grande del mundo. El intento se realizará este domingo 7 de diciembre, coincidiendo con el lanzamiento de la temporada de verano en Las Grutas, uno de los balnearios más reconocidos del país.

Lidia Gómez, que en los últimos años ganó notoriedad por sus retratos en la arena de Diego Maradona, Lionel Messi, Franco Colapinto y otras figuras, buscará superar la marca del artista filipino Nathaniel Alapide, quien ostenta el récord desde 2022.

El récord que Gómez quiere superar

Alapide, residente en Dubái, logró inscribir su nombre en el libro Guinness tras realizar una obra monumental de más de 250.000 pies cuadrados (23.000 m²). El trabajo, encargado por el Club de Aviación de Abu Dabi, representaba a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y requirió:

30 días de trabajo ,

, 12.000 toneladas de arena ,

, y arena de cuatro colores distintos extraída del desierto de los EAU.

Desde entonces, es considerado el mural de arena más grande del mundo.

El desafío de Lidia Rosana Gómez en la costa rionegrina

Lidia Rosana Gómez iniciará su jornada bien temprano el domingo, aprovechando la extensa bajada de marea característica de Las Grutas. Su objetivo es completar el dibujo antes de que el mar avance, lo que implica precisión, velocidad y una buena planificación.

La artista reside desde hace años en el balneario y se ha convertido en un emblema local del arte efímero en la playa. Para esta ocasión, el balneario rionegrino ofrece condiciones naturales únicas que permiten la creación de obras de gran escala, lo que convierte al lugar en un escenario ideal para un intento de esta magnitud.

Temporada 2026: Las Grutas se prepara para un verano lleno de turistas y cuidados especiales

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ultiman detalles para recibir a los turistas. La Municipalidad trabaja en coordinación entre todas sus áreas para garantizar seguridad, servicios públicos eficientes y ordenamiento urbano, en un contexto económico que la secretaria de Gobierno, Jessica Ressler, definió como «complejo».

«Tuvimos una reunión de gabinete integral con todas las áreas que forman parte de la preparación de la temporada de verano, tanto en Las Grutas como en San Antonio y el Puerto del Este», explicó Ressler.

Según el medio Informativo Hoy, la funcionaria destacó que ya se encuentran en etapa de planificación avanzada, y que el próximo fin de semana largo servirá como «termómetro» del movimiento turístico.

«Esperamos recibir a muchos turistas que elijan nuestro destino. Incluso ya hay habilitaciones comerciales en marcha, con locales poniéndose a punto para recibir visitantes», sostuvo.