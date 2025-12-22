Búsqueda de Lucas Álvarez en Bariloche: cámaras de seguridad revelan su último rastro en el Tronador

El operativo para localizar a Lucas Adrián Álvarez (39), el neuquino desaparecido en la cordillera, entró en una fase crítica. Tras el análisis de las cámaras de seguridad del Parque Nacional Nahuel Huapi, las autoridades lograron reconstruir sus últimos movimientos conocidos, lo que derivó en la formación de un Comité de Emergencia Operativa (COE) para centralizar la búsqueda en la zona sur del parque.

Las imágenes captaron al hombre de 39 años ingresando por el Centro de Informes de Mascardi el pasado 21 de noviembre alrededor de las 17:30 horas. Este dato es vital para los investigadores, ya que sitúa al neuquino en la zona sur del área protegida hace un mes.

En ese mismo momento, Lucas cumplió con el registro de trekking obligatorio, declarando que su destino final era la zona de Pampa Linda, el área base para quienes buscan ascender o recorrer los senderos del cerro Tronador. Al analizar las grabaciones, se pudo determinar además un detalle clave sobre su movilidad: el hombre se trasladaba haciendo dedo por la Ruta 40, una práctica habitual entre senderistas, pero que ahora abre una línea de búsqueda fundamental para identificar a conductores que lo hayan levantado en ese tramo.

Desde aquel ingreso formal al parque, el entorno de Álvarez perdió todo contacto con él. Al ausentarse del lugar donde alquilaba, solo había manifestado su intención de realizar una excursión de montaña, una promesa de regreso que nunca se concretó y que hoy moviliza a todas las fuerzas de rescate de la región en un operativo contrarreloj.

Cómo identificar a Lucas Álvarez: Los detalles de las cámaras

Al momento de su desaparición, Lucas vestía una remera verde, pantalón azul y cargaba una mochila grande. Las autoridades difundieron sus características físicas para alertar a turistas y pobladores de la zona:

Contextura: Delgada, 1,72 m de altura.

Delgada, 1,72 m de altura. Rasgos: Tez blanca, ojos marrones y pelo muy corto.

Tez blanca, ojos marrones y pelo muy corto. Señas particulares: Posee tatuajes visibles en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.

Desde el mediodía de este lunes, el COE —integrado por brigadistas de Parques, la Comisión de Auxilio (CAX), Gendarmería, SPLIF y la Policía de Río Negro— intensificó los rastrillajes. El operativo combina tecnología y despliegue físico:

Drones: Sobrevuelan áreas de difícil acceso en la zona de Pampa Linda.

Sobrevuelan áreas de difícil acceso en la zona de Pampa Linda. Personal por tierra: Patrullas recorren senderos y refugios cercanos al Tronador.

Patrullas recorren senderos y refugios cercanos al Tronador. Pista en la Comarca: Se verificó un llamado al 911 en la Comarca Andina, aunque por ahora el esfuerzo principal sigue concentrado en el área donde se registró su ingreso formal.

A su vez, las autoridades señalaron que cualquier dato puede ser relevante para guiar el operativo. La Fiscalía indicó que la información puede ser comunicada al sistema 911 RN Emergencias o a la unidad policial más cercana. También se encuentra disponible el teléfono de la Fiscalía de turno, 0294 4934681, para recibir aportes vinculados al caso.