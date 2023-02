Cada vez más estudiantes eligen psicología en Cipolletti: cerca de 1.000 inscriptos

Cipolletti se prepara para la llegada de los estudiantes que eligen las carreras con sede en esta ciudad. Entre las diez más elegidas se encuentra psicología que ya superó la cantidad de inscriptos que tuvo en el ciclo lectivo 2022.

En Cipolletti se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí se pueden cursar los estudios universitarios del profesorado en nivel inicial y primaria, profesora y licenciatura en ciencias de la educación y psicología. El periodo de inscripción para estas carreras inició en noviembre del año pasado y finaliza el 17 de febrero de este año en http://preguarani.uncoma.edu.ar/preinscripcion/preface/?

“Las inscripciones empezaron ayer y ya tenemos 970 inscriptos en psicología y aproximadamente 400 para educación inicial. Nuestra facultad es una las diez más elegidas en el Comahue” relató Emma Camadro en LU19.

Esto representa un gran incremento con respecto a las inscripciones del año lectivo 2022, al finalizar las inscripciones quedaron 900 alumnos reales cursando en las aulas informó Santiago Briceño, director de las secretarías académicas de la Universidad Nacional del Comahue.

En cuanto a la cantidad de egresados que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, la decana manifestó que, si bien los números son bajos, la gestión mantiene una perspectiva positiva. “Somos una facultad que nos ocupamos por el egreso, nuestra carrera tiene 50 años y nuestros números tienen que mejorar. Sin dudas la permanencia es un trabajo de la gestión, no nos eximimos de la responsabilidad” expresó Camadro.

En Cipolletti y en las ciudades universitarias existe un gran problema y es la escasez de departamentos para alquilar. Las inmobiliarias coinciden en este punto, la demanda es tan grande que no se llega a cumplir y muchas veces los estudiantes no encuentran dónde alojarse. Sumado a este problema, las facultades de la ciudad no tienen residencias universitarias públicas para jóvenes que apuestan por formarse en Cipolletti.

¿Cómo inscribirse en la Facultad de Ciencias de la Educación?

En la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología se pueden cursar los estudios universitarios del profesorado en nivel inicial y primaria, profesora y licenciatura en ciencias de la educación y psicología. El periodo de inscripción para estas carreras inició en noviembre del año pasado y finaliza el 17 de febrero de este año.

El primer paso para inscribirse es realizar la preinscripción en este enlace. Allí los interesados deberán seleccionar la opción usuario nuevo en el sistema y registrarse, luego se realiza la confirmación por mail.

Una vez habilitado el usuario, los ingresantes deben cargar en la pestaña de documentación su DNI y el certificado de finalización de estudios secundarios (si adeuda materias) o el título y analítico. En caso de no tener el título aún se debe cargar el certificado de titulo en trámite.