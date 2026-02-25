Con el 98% de las escuelas abiertas, Neuquén volvió a las aulas

Así fue el primer día de clases en las escuelas primarias. Foto: Florencia Salto.

Las escuelas primarias de Neuquén volvieron a abrir sus puertas para recibir a sus estudiantes este miercoles a la mañana. Los establecimientos educativos se llenaron de guardapolvos blancos y mucha emoción por el primer día.

Si bien algunas instituciones no pudieron comenzar, múltiples niñas y niños regresaron acompañados por sus familias. Según el cronograma escolar, la semana que viene los secundarios comenzarán el ciclo lectivo.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, contó a Diario RÍO NEGRO que el 98% de las escuelas primarias en la provincia iniciaron las clases.

«Arrancamos el ciclo lectivo con normalidad en primaria y especial, que son las dos dos niveles que hoy empezaban», dijo la ministra.

Remarcó también que pocos establecimientos no pudieron empezar las clases por obras aun no terminadas: «Son 16 escuelas en toda la provincia de casi 500«. Aseguró que cada institución «decide el esquema para tomar contacto con sus alumnos hasta la vuelta al edificio».

Sobre esto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) Seccional Centenario, Marcelo Marchessi, sostuvo que las obras que se están realizando son importantes y eso dificultó el comienzo de algunas escuelas.

«Entendemos que esas obras por su envergadura implican una demora lógica en la ejecución y finalización, es razonable que en algunos casos se hayan demorado más allá del inicio de clases», dijo el referente.

La Escuela N° 1 en Neuquén no inició las clases este miércoles 25 de febrero. Foto: Matías Subat.

Qué dicen las docentes y las familias

En la Escuela N° 2, familias esperaron ansiosos la salida de las infancias del primer día de clases. Luego del timbre, el patio vacío se llenó de ruidos, abrazos y reencuentros.

«Al principio muchos nervios, mucha ansiedad pero después muy bien. Siempre estamos el primer día acompañándolos y con toda la expectativa«, expresó una madre mientras esperaba la llegada de sus hijos de primer y quinto grado.

«Fue un día de mucha alegría, nerviosismo también por ser el primer día porque hay mucho trabajo. Estoy feliz de volver«, dijo una maestra de cuarto grado.

Una docente de tercer grado de la misma institución contó que sólo asistió la mitad de los estudiantes, pero que el entusiasmo de las chichas y chicos era muy grande.

«Es lindo volver a encontrarnos. La mayoría vino con esta motivación del primer día de clases y ya querían usar su cuaderno nuevo, empezar a escribir», afirmó.

Establecimientos nuevos y becas estudiantiles en Neuquén

Martínez recordó que esta semana se inauguraron tres nuevas instituciones y adelantó que se estrenarán cuatro escuelas en el transcurso de esta semana y la próxima.

A su vez, detalló que se hicieron intervenciones en 140 establecimientos educativos en toda la provincia. «Queremos poner en valor de manera simbólica con una pequeña reinauguración en unas cuatro o cinco escuelas en la zona de la Confluencia», dijo la funcionaria.

Reveló también que se registraron más de 23.400 solicitudes de los niveles obligatorios, primario y secundario, para obtener las Becas Gregorio Álvarez. A eso se suman más de 4.700 formularios de estudiantes de nivel superior (universitarios y terciarios).