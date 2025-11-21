Mucho sol y calor en Neuquén y Río Negro este sábado: a qué hora se levanta el viento en el Alto Valle

Se viene un sábado de verano en Neuquén y Río Negro, en pleno fin de semana largo. Eso sí: estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Qué dice el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este 22 de noviembre en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Para Neuquén capital y Cipolletti anticiparon una jornada con un sol radiante y una máxima de 33°C, mientras que habrá poca presencia del viento desde el este.

Cuando llegue la noche, la mínima será de 14°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este y las ráfagas superarán los 50 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores también se espera un sábado con una máxima superior a los 30°C, que estará acompañado por una leve brisa desde el noreste.

Por la noche se espera que esté parcialmente nublado y ventoso, con una mínima de 15°C y ráfagas provenientes del este a más de 70 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la cordillera este sábado

Para mañana en Bariloche AIC anticipó una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 27°C, y casi sin incidencia del viento. Por la noche, la temperatura bajará abruptamente a 6°C.

Fuente: AIC.

Mientras tanto, en San Martín de los Andes pronosticaron una jornada mayormente despejada, con una máxima de 23°C y una mínima de 6°C por la noche. El viento oscilará muy levemente durante todo el sábado.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este sábado en Viedma

En la costa atlántica rionegrina se aguarda un sábado soleado y una máxima de casi 30°C, con poca presencia del viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 10°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste y las ráfagas rozarán los 70 km/h.