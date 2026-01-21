Calor extremo y lluvias: ¿cuándo llega el alivio a Neuquén y Río Negro tras la ola de temperaturas elevadas?

La región se encuentra en medio de una transición meteorológica determinante. Lo que comenzó como un enero moderado se ha transformado en un escenario de temperaturas extremas y un aire tan seco que ha disparado las alarmas en todo el norte de la Patagonia y el centro del país.

El responsable tiene nombre: el viento norte.

El impacto del viento norte y el calor extremo

La persistencia de vientos provenientes del norte actúa hoy como un motor para el transporte de aire cálido hacia las latitudes centrales y patagónicas, según el sitio Meteored. Este fenómeno no solo eleva los registros térmicos por encima de lo habitual (con máximas previstas de entre 36°C y 39°C), sino que también reduce drásticamente la humedad ambiental.

Este lunes y martes han sido los focos donde el calor se ha sentido con mayor rigor. La falta de nubosidad y el sol directo han generado un ambiente sofocante en el Alto Valle y la zona costera, consolidando una masa de aire caliente que no logra enfriarse durante las noches.

Riesgo de incendios y estrés hídrico en la Patagonia

Este combo de calor intenso y baja humedad configura un escenario crítico. El riesgo de incendios forestales y rurales se ha disparado en zonas de La Pampa, Río Negro y Chubut, donde ya se registran focos activos que han consumido más de 20.000 hectáreas.

Para el sector agropecuario, la situación es igualmente preocupante: la alta evaporación está profundizando el déficit hídrico, afectando directamente el desarrollo de cultivos y pastizales en un momento clave de la temporada.

¿Cuándo llegan las lluvias?: La esperanza del fin de semana

Aunque el panorama es complejo, los modelos meteorológicos ya muestran un cambio de tendencia. Si bien se prevé el avance de un sistema frontal frío entre la noche del miércoles y el jueves, los especialistas advierten que su impacto será limitado, con lluvias apenas aisladas y muy puntuales.

Sin embargo, el alivio generalizado tiene fecha confirmada: