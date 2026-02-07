Calor, humedad, viento y posible lluvia: el sábado llega con una máxima de 31°C al Alto Valle, ¿qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que luego de días marcados por jornadas por un notable descenso de la temperatura, volverá el calor al Alto Valle de Neuquén y Río Negro durante este fin de semana, aunque permanecerá la inestabilidad.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 15°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 31°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

Sin embargo el factor extra que se suma es la posibilidad, del 40 al 70%, de precipitaciones durante la franja horaria de la noche. Esta inestabilidad podría presentarse con mayor fuerza durante la madrugada.

Por su parte la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que para este sábado en la zona de alto valle y meseta, se prevé «tiempo bueno con cielo despejado», ascenso de la temperatura. Pero al igual que el organismo nacional, marcó que hacia la noche habrá un «aumento de la inestabilidad probabilidad de tormentas aisladas».