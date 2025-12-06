Calor intenso en el Alto Valle: sábado con máximas que no bajará de los 30°C, ¿qué pasa con el viento?

El calor intenso se hará sentir una vez más en el Alto Valle. El pronóstico anticipó temperaturas por encima de los 30°C para este sábado, clima ideal para realizas actividades al aire libre, de igual manera advirtió que podrían regresar las ráfagas de viento. Mirá acá el detalle.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El sol será el protagonista principal, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado en el Alto Valle la temperatura máxima esperada alcanzará los 32°C, marcando una jornada con condiciones de verano. Por su parte, la mínima se ubicará en los 16°C.

El viento será un factor que aparecerá durante el día, especialmente en la segunda mitad de la jornada. Si bien no generará complicaciones, se esperan velocidades sostenidas entre 21 y 22 km/h. Durante la noche las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 29 km/h.