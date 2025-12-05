Poco sol y mucho calor en el inicio del fin de semana largo en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento

Este sábado arranca el último fin de semana largo del año. Según el pronóstico del tiempo, se espera poco sol pero mucho calor en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Qué anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la cordillera y costa atlántica.

Para este sábado 6 en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada parcialmente nublada y una máxima de 32°C, con poca presencia del viento desde el sudeste.

Por la noche, la mínima será de 16°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas de casi 30 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores, la máxima de 32°C estará acompañada por una leve brisa desde el sudoeste y un cielo parcialmente nublado.

Por la noche, la mínima también será de 16°C, mientras que el viento surcará desde el este con ráfagas de casi 30 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa este sábado en la cordillera

Según AIC, para mañana en Bariloche se aproxima una jornada mayormente despejada y una máxima de 25°C, con poca presencia del viento oscilando desde el oeste. Por la noche la mínima será de 4°C.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes pronosticaron un sábado mayormente despejado, con una máxima de 24°C, y casi sin incidencia del viento. Por la noche, la mínima será de 5°C que estará acompañado por una leve brisa desde el sudoeste.

Fuente: AIC.

Así estará este sábado en Viedma

En la costa atlántica de Río Negro se aguarda un sábado soleado y una máxima de 30°C, acompañado por una pequeña brisa desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de casi 10°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas de 30 km/h.