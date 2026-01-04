Calor y viento fuerte: los peores horarios para este domingo 4 de enero en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El primer fin de semana de 2026 se despide con condiciones climáticas intensas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Para este domingo 4 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada que irá de menor a mayor, con un ascenso térmico marcado y vientos que pondrán a prueba la tarde de los veraneantes.

Tarde de 33 grados y cielo nublado

Tras una madrugada agradable con una mínima de 18°C, el termómetro escalará rápidamente durante la mañana. Para la tarde, se espera que la máxima alcance los 33°C, consolidando un ambiente caluroso en ciudades como Neuquén capital, Cipolletti y Roca.

A diferencia de los días previos, el cielo no estará totalmente despejado; una nubosidad variable acompañará la jornada, ofreciendo un sol intermitente que, sin embargo, no disminuirá la necesidad de hidratación constante y protección solar.

El viento: el protagonista de la tarde del Alto Valle

El factor determinante para este domingo será el viento proveniente del sector oeste. Si bien la mañana comenzará con brisas moderadas, la intensidad aumentará significativamente después del mediodía.

Durante la jornada el viento se mantendrá entre los 42 y 50 km/h, pero se esperan picos de entre 51 y 59 km/h.

Estas condiciones podrían generar polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad en las rutas de la región y complicando la permanencia en los balnearios debido a la fuerza de las ráfagas.

De acuerdo al pronóstico detallado, la franja horaria más complicada será la tarde y la noche. Es en ese periodo donde la combinación de calor y ráfagas alcanzará su punto máximo.