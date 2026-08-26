Aniversario de Roca 2026: vuelve el desfile y habrá 3 escenarios musicales, conocé la grilla completa
La ciudad se prepara para sus 147 años con una agenda cargada y con el regreso del tradicional Desfile Aniversario con más de 120 instituciones. El Paseo del Canal Grande también concentrará varias propuestas durante el sábado 5 y el domingo 6.
Roca se prepara para celebrar su 147° aniversario con una agenda que comenzará este domingo y tendrá su principal despliegue el próximo fin de semana, con el regreso del Desfile Aniversario y una nueva edición del Paseo del Canal Grande.
La celebración comenzará el domingo 30 de agosto, con el Trail Aniversario en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. Luego, el martes 1 de septiembre se realizará el tradicional Acto Protocolar en la Plaza Villegas de Stefenelli.
El sábado 5 y domingo 6 de septiembre, se continuará con el Paseo Aniversario en el Paseo del Canal Grande «Carlos Soria», entre Maipú y San Juan. La propuesta tendrá tres escenarios: el Central (ubicado en Neuquén y Gelonch), el escenario Rock «Cacho Lobello» (en Gelonch y San Juan) y el de Infancias y Alternativo (Gadano y Misiones).
El regreso del Desfile Aniversario con más de 120 instituciones
El Desfile Aniversario del domingo 6 volverá a formar parte de los festejos. El recorrido será por calle Gelonch, desde Maipú hasta Santa Cruz, con salida desde el Polideportivo Gimena López.
Según informó el Municipio, participarán más de 120 instituciones de la ciudad.
El sábado, además, se realizará el Acto de Reconocimiento a Vecinos, Vecinas e Instituciones Destacadas, en el escenario Rock. En esta edición serán distinguidas diez personas e instituciones seleccionadas por su trayectoria o aporte a la comunidad roquense.
Ferias, juegos y actividades deportivas
El sábado, de 16 a 20, y el domingo, de 18 a 21, habrá un espacio para las infancias con dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caras y juegos para primeras infancias.
También contará con juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y la participación de más de 130 artesanos, emprendedores y productores, además de la Feria Maipú.
En materia deportiva y recreativa habrá ajedrez, juegos de kermés, actividades en el skate park y propuestas de básquet y fútbol infantil.
El encuentro de Mini Básquet será el sábado en el playón de Gelonch y Santa Cruz, mientras que el domingo se realizarán encuentros de fútbol infantil en el mismo sector.
La agenda del domingo se completará con la entrega de subsidios a instituciones locales y la premiación del programa «Reciclá y Ganá» 2026.
Grilla completa de actividades por el 147° Aniversario de Roca
El sábado comenzará la programación artística con presentaciones de danza urbana, flamenco, árabe, folclore y ritmos latinos, además de bandas y artistas de distintos géneros como funk, cumbia, rock, rap, trap y pop.
El domingo, después del desfile, continuarán las actividades con presentaciones de danza, folclore, malambo, chamamé, pop y rock. También habrá tributos a Los Redondos y AC/DC. En el escenario de Infancias y Alternativo habrá títeres, circo, malabares y música.
SÁBADO 05/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
17:00 Giradassi’s – Danza urbana
17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)
17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)
18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)
18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)
19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)
19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)
20:00 Dieter – Funk
20:50 Damas Juanas – Folclore
21:45 Corazón de melón – Cumbia colombiana
23:10 Voulevand – Pop tributo ABBA
00:20 La Única – Cumbia santafesina
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
17:30 Apertura escenario
17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
19:00 Crooking Soul – Rap/Trap
19:45 Misión 3:16 – Rock
20:30 Bossa & Patio – Bosa Nova
21:15 La Falucho – Rock
22:00 Mandril – Rock
22:45 Remolinos – Rock
23:35 Yubes – Rock
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
16:30 Apertura escenario
16:45 Teatro Alpargata – Títeres
18:10 Gariboleros – Circo callejero
18:50 Bajada canoas de la Escuela Municipal de Canotaje
20:30 La fiebre amarilla nos enfermó – Rock
21:15 Expediente culebra – Rock
DOMINGO 06/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
14:30 Desfile Aniversario
18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)
18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)
19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)
19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)
19:45 Peña El Mangrullo – Folclore
20:25 Pueblo – Folclore
21:10 Lady Bel – Pop
22:05 Tizi y su conjunto – Chamame
22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026
23:45 Nueva Roma – Rock tributo Redondos
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
18:45 Suelas embarradas – Rock
19:30 No culpes al horóscopo – Rock
20:15 Killer Queen – Rock
21:00 Spaguetti – Rock
21:45 Black Cadillac – Rock tributo ACDC
22:40 Zenith – Rock
23:40 Torito Freak – Pop
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
18:30 Júpiter y Pistacho- Malabares/Circo
19:30 Rober y la máquina de hacer canciones
21:00 Me importa un carajo – Rock
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