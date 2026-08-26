Aniversario de Roca 2026: vuelve el desfile y habrá 3 escenarios musicales, conocé la grilla completa

Roca se prepara para celebrar su 147° aniversario con una agenda que comenzará este domingo y tendrá su principal despliegue el próximo fin de semana, con el regreso del Desfile Aniversario y una nueva edición del Paseo del Canal Grande.

La celebración comenzará el domingo 30 de agosto, con el Trail Aniversario en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. Luego, el martes 1 de septiembre se realizará el tradicional Acto Protocolar en la Plaza Villegas de Stefenelli.

El sábado 5 y domingo 6 de septiembre, se continuará con el Paseo Aniversario en el Paseo del Canal Grande «Carlos Soria», entre Maipú y San Juan. La propuesta tendrá tres escenarios: el Central (ubicado en Neuquén y Gelonch), el escenario Rock «Cacho Lobello» (en Gelonch y San Juan) y el de Infancias y Alternativo (Gadano y Misiones).

El regreso del Desfile Aniversario con más de 120 instituciones

El Desfile Aniversario del domingo 6 volverá a formar parte de los festejos. El recorrido será por calle Gelonch, desde Maipú hasta Santa Cruz, con salida desde el Polideportivo Gimena López.

Según informó el Municipio, participarán más de 120 instituciones de la ciudad.

El sábado, además, se realizará el Acto de Reconocimiento a Vecinos, Vecinas e Instituciones Destacadas, en el escenario Rock. En esta edición serán distinguidas diez personas e instituciones seleccionadas por su trayectoria o aporte a la comunidad roquense.

Ferias, juegos y actividades deportivas

El sábado, de 16 a 20, y el domingo, de 18 a 21, habrá un espacio para las infancias con dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caras y juegos para primeras infancias.

También contará con juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y la participación de más de 130 artesanos, emprendedores y productores, además de la Feria Maipú.

En materia deportiva y recreativa habrá ajedrez, juegos de kermés, actividades en el skate park y propuestas de básquet y fútbol infantil.

El encuentro de Mini Básquet será el sábado en el playón de Gelonch y Santa Cruz, mientras que el domingo se realizarán encuentros de fútbol infantil en el mismo sector.

La agenda del domingo se completará con la entrega de subsidios a instituciones locales y la premiación del programa «Reciclá y Ganá» 2026.

Grilla completa de actividades por el 147° Aniversario de Roca

El sábado comenzará la programación artística con presentaciones de danza urbana, flamenco, árabe, folclore y ritmos latinos, además de bandas y artistas de distintos géneros como funk, cumbia, rock, rap, trap y pop.

El domingo, después del desfile, continuarán las actividades con presentaciones de danza, folclore, malambo, chamamé, pop y rock. También habrá tributos a Los Redondos y AC/DC. En el escenario de Infancias y Alternativo habrá títeres, circo, malabares y música.

SÁBADO 05/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

17:00 Giradassi’s – Danza urbana

17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)

17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)

18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)

18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)

19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)

19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)

20:00 Dieter – Funk

20:50 Damas Juanas – Folclore

21:45 Corazón de melón – Cumbia colombiana

23:10 Voulevand – Pop tributo ABBA

00:20 La Única – Cumbia santafesina

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

17:30 Apertura escenario

17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19:00 Crooking Soul – Rap/Trap

19:45 Misión 3:16 – Rock

20:30 Bossa & Patio – Bosa Nova

21:15 La Falucho – Rock

22:00 Mandril – Rock

22:45 Remolinos – Rock

23:35 Yubes – Rock

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

16:30 Apertura escenario

16:45 Teatro Alpargata – Títeres

18:10 Gariboleros – Circo callejero

18:50 Bajada canoas de la Escuela Municipal de Canotaje

20:30 La fiebre amarilla nos enfermó – Rock

21:15 Expediente culebra – Rock

DOMINGO 06/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

14:30 Desfile Aniversario

18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)

18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)

19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)

19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)

19:45 Peña El Mangrullo – Folclore

20:25 Pueblo – Folclore

21:10 Lady Bel – Pop

22:05 Tizi y su conjunto – Chamame

22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026

23:45 Nueva Roma – Rock tributo Redondos

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

18:45 Suelas embarradas – Rock

19:30 No culpes al horóscopo – Rock

20:15 Killer Queen – Rock

21:00 Spaguetti – Rock

21:45 Black Cadillac – Rock tributo ACDC

22:40 Zenith – Rock

23:40 Torito Freak – Pop

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

18:30 Júpiter y Pistacho- Malabares/Circo

19:30 Rober y la máquina de hacer canciones

21:00 Me importa un carajo – Rock