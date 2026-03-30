Caos de tránsito en Ruta 7 entre Centenario y Neuquén por un choque entre al menos nueve vehículos

Un violento choque complicó el estado del tránsito de la Ruta 7 entre Centenario y Neuquén este lunes 30 de abril. En el incidente vial se vieron involucrados al menos nueve vehículos.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 17 sobre la ruta y la Calle 3, en inmediaciones de la Comisaría 20°.

Si bien aún se desconoce la mecánica del siniestro de forma oficial, las autoridades señalaron que en el choque se vieron involucrados unos siete autos y dos motocicletas.

Asimismo, fuentes del SIEN revelaron a este medio que, a pesar de la magnitud del hecho, sólo se reportaron dos personas lesionadas con traumatismos leves.

Debido al operativo en el lugar, se reportan grandes demoras antes de llegar al desvío de Circunvalación, en la mano hacia la capital neuquina.

Noticia en desarrollo