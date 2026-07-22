El neuquino Franco Carrasco ganó una medalla de plata en el Panamericano de patín

Franco Carrasco tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Patín de Velocidad que se realizó en la ciudad de Guarpe, en Colombia.

El neuquino de 17 años sumó 12 unidades en la prueba de los 5000 metros a los puntos en la categoría juveniles. Quedó atrás del chileno Lucas Beroiza Peña y por delante del colombiano Dilan Ortega.

«La verdad que fue una experiencia muy linda, fue mi último Panamericano como juvenil y traté de disfrutarlo al máximo. Dejé todo en la pista por los colores y salió lo que tenía planeado«, aseguró Carrasco en diálogo con Subite al Podio de Río Negro Radio.

El año que viene, Franco pasará a competir en mayores, un gran desafío para su carrera. «Hay muy buen nivel en Argentina, voy a tener que pelear un puesto para entrar a la Selección», destacó.

«Cuando viene una competencia así me dedico al 100%. A la mañana voy al colegio pero cuando salgo ya me voy al gimnasio y entreno doble turno», completó.

Entre los próximas competencias hasta fin de año, Carrasco tendrá el Nacional en San Juan y después el Mundial en Paraguay que será en octubre.

Cómo le fue a los demás neuquinos

El que también se destacó a nivel clubes fue Mateo Gader. En la categoría menores, fue primero en los 600 metros olímpicos por equipo, ganó la medalla de plata en los 500m más distancia y una de bronce en los 6.000km por puntos.

La delegación neuquina tuvo nueve patinadores y también estuvieron Lucía Monje, Benjamín Gader, Josefina Reyes Petrelli, Juan Cruz Roldán, David Toro Espejo, Facundo Rivera y Morena Vergara.

Benjamín Gader se ubicó en la sexta posición en los 10 mil metros a los puntos en la modalidad ruta en Senior. En esta división, Monje se ubicó dentro del Top Ten en la prueba de los 15 mil metros por eliminación, quedando en el octavo puesto.

En esta carrera también estuvo Reyes Petrelli, quien finalizó en la undécima posición. En juveniles, Roldán ocupó la sexta posición en la vuelta One Lap, mientras que Espejo fue octavo en los 1.000 metros sprint.