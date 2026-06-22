¿Quién se llevará el pozo de $8.750 millones? La expectativa crece para el próximo Quini 6

El Quini 6 volvió a concentrar la atención de miles de apostadores este domingo 21 de junio 2026: durante el sorteo número 3.384, la fortuna se plantó firme y dejó vacantes los pozos más codiciados de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

De acuerdo con los datos oficiales de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, este escenario generó un salto inmediato en el dinero acumulado de Quini 6 para mediados de semana, convirtiendo a la próxima jugada en una de las más atractivas del mes, aunque el juego sí distribuyó millones en sus resoluciones secundarias.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 21 de junio 2026

El bolillero del sorteo 3.384 del Quini 6 arrojó combinaciones complejas, que desafiaron las jugadas de los apostadores de todo el país. A continuación, el detalle oficial con las cifras favorecidas en cada una de sus modalidades:

Tradicional Primer Sorteo: 07 – 09 – 24 – 26 – 32 – 45 (Vacante)

La Segunda del Quini: 12 – 24 – 26 – 28 – 33 – 42 (Vacante)

La Revancha: 08 – 09 – 16 – 27 – 31 – 36 (Vacante)

El Quini que Siempre Sale: 02 – 24 – 26 – 29 – 40 – 44 (11 ganadores con 5 aciertos)

Como es costumbre en este juego poceado, la gran alegría de la noche llegó de la mano de la modalidad «Siempre Sale». Un total de 11 personas en todo el territorio nacional lograron cinco aciertos y se repartieron un pozo global de $314 millones, lo que significa un premio individual superior a los $28,5 millones para cada afortunado.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado roza los $8.750 millones

Ante la falta de tarjetas con el puntaje ideal en el tablero mayor, las autoridades de la Lotería de Santa Fe anunciaron que el Quini 6 pondrá en juego un impresionante pozo estimado de $8.750 millones para el próximo miércoles 24 de junio 2026.

Los interesados en probar suerte tienen tiempo para registrar sus boletas en las agencias oficiales locales hasta el horario de cierre comercial, previo a la próxima jugada.

El sorteo, resguardado bajo estrictas normas de transparencia institucional, se concretará a las 21:15 en la sala oficial de la entidad santafesina y se podrá seguir en directo a través de la TV Pública, señales regionales y vía streaming por el canal oficial de YouTube del organismo.