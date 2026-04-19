Carlos Bianco, internado en Barcelona tras una cirugía de urgencia durante la gira con Axel Kicillof

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sufrió un cuadro de apendicitis en Barcelona, España; fue intervenido de urgencia y pospuso su vuelo de regreso al país.

Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona

Desde sus redes sociales, el funcionario bonaerense, quien acompañaba al gobernador Axel Kicillof en una gira oficial en busca de inversiones, anunció que este sábado 18 se sometió inmediatamente a una cirugía, debido a que su afección podría derivar en una peritonitis.

“En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo. La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”, manifestó Bianco.

Durante este viaje, el ministro de Gobierno participó en reuniones con CEOs de empresas y grupos empresariales españoles tanto en Madrid como en Barcelona y promovió, junto con el mandatario provincial, la inversión productiva en la provincia.

También formó parte de la comitiva que asistió a la cumbre Global Progressive Mobilisation, un foro que reunió a líderes progresistas como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro. Hasta el momento, el funcionario permanece internado en Barcelona a la espera del alta médica.

NA