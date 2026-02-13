Carnaval con calor y tormentas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: así estará el tiempo el fin de semana largo

El fin de semana largo por Carnaval llegará con condiciones mayormente cálidas y estables en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aunque con probabilidad de tormentas hacia el inicio de la próxima semana. Así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Carnaval con calor intenso y tormentas en el Alto Valle

Para el sábado 14 se espera una jornada de sol radiante, con cielo despejado y una temperatura máxima de 31 grados, ideal para actividades al aire libre. El domingo 15 continuará el buen tiempo, con condiciones despejadas y una máxima cercana a los 30 grados.

El lunes feriado será el día más caluroso del período, con una temperatura que podría alcanzar los 36 grados. Sin embargo, hacia la noche se prevé un cambio en las condiciones, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones aislados.

Finalmente, el martes 17 se presentará inestable, con una máxima estimada de 34 grados y probabilidad de precipitaciones, lo que marcará el cierre del fin de semana largo con tiempo variable en la región.