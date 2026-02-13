Escapadas para celebrar San Valentín y Carnaval: hoteles, mar y ciudad para el fin de semana largo

Ubicado en el centro de la ciudad, a pasos de los principales corredores comerciales y gastronómicos, el hotel se posiciona como punto estratégico para escapadas urbanas y circuitos por el Alto Valle.

El calendario ofrece una excusa perfecta, y si todavía no te decidiste, estás a timpo. Tres días para bajar el ritmo y una fecha que invita a celebrar. Entre el pulso del Carnaval y la intimidad de San Valentín, la cadena nacional Álvarez Argüelles Hoteles despliega propuestas pensadas para escapadas en pareja, y también en familia, con opciones que van del mar a la montaña, de la ciudad vibrante al silencio patagónico.

En cada destino, la premisa es la misma: convertir el descanso en experiencia. Vistas abiertas, cocina regional, música en vivo y programas especiales que combinan relax y celebración forman parte de una agenda que atraviesa distintas geografías del país.

Mar del Plata: romanticismo frente al mar

En Mar del Plata, el cinco estrellas Hotel Costa Galana se posiciona como uno de los epicentros del fin de semana. Con el mar como escenario, la propuesta de San Valentín incluye desayuno con detalles temáticos y una noche especial el sábado 14 de febrero en sus espacios gastronómicos.

En MAR Cocina Suratlántica se ofrecerá un menú de seis pasos maridado con vinos de Bodega Rutini y música en vivo de Gabriel Paulino. En La Terraza, en tanto, habrá cocina en vivo, repertorio romántico en clave bossa nova a cargo del trío de Mario Castiñeyra y cocktails temáticos junto a la piscina.

El espíritu de Carnaval también tendrá su celebración. El domingo, el área de Piscina será escenario de un show de samba con tapas y tragos especiales. El lunes, en el balneario Costa Galana Beach Life, la fiesta adoptará estética veneciana con la participación de la comparsa “La Feliz”, degustaciones de gin y un espectáculo itinerante que recorrerá los pasillos del club de playa.

La propuesta se completa con actividades para toda la familia, clases de SUP, aquagym, yoga nidra y yoga en la playa, y un programa especial para chicos en el Kids Club, con fiesta de bombuchas y disfraces de Carnaval.

Desayuno con opciones dulces y saladas, frutas frescas y pastelería, ideal para comenzar la jornada con energía antes de salir a recorrer Neuquén.

El hotel incluye desayuno buffet, gimnasio y acceso a Estado Puro Spa, con piscina cubierta con jets y cascadas, terapia Kneipp, saunas seco y húmedo, musicoterapia, piscina externa climatizada y solárium con vista a la bahía de Playa Grande.

Así, entre brindis frente al mar y comparsas que descienden hacia la arena, el fin de semana largo se perfila como una invitación a celebrar, en pareja o en familia, con el verano todavía en su punto más alto.



En Mar del Plata, el clásico Hotel Iruña, frente al mar en la zona de Punta Iglesia, invita a vivir la ciudad con más tiempo y sin apuros. Las promociones 4×3 y 7×6 —vigentes del 11 de febrero al 31 de marzo— permiten extender la estadía y disfrutar del verano con una ubicación estratégica sobre la costa. Un hotel con historia que combina tradición, confort y la posibilidad de despertar cada mañana con el Atlántico a pocos pasos.

Neuquén

En el Alto Valle, el emblemático Grand Brizo Comahue convierte el fin de semana largo en una experiencia que combina ciudad, vino y celebración. El sábado 14, su restaurante Novecientos Cuatro ofrecerá un menú de cinco pasos con vinos seleccionados y brindis con espumante, en una noche pensada para disfrutar sin prisas.

El viernes 13, en tanto, La Pérgola, uno de los espacios más convocantes del hotel, será escenario del Anti San Valentín, con DJ, tapas, street food y grill en vivo, en un formato descontracturado que invita a reunirse con amigos y celebrar desde otra perspectiva.

La piscina del hotel, un espacio pensado para relajarse después de recorrer la ciudad o el Alto Valle, con áreas cómodas para disfrutar en cualquier momento del día.

Durante el fin de semana largo de Carnaval, el hotel suma un 30% de descuento en alojamiento y beneficios especiales como 2×1 en tragos en La Pérgola y visitas guiadas a bodegas del Alto Valle, integrando la propuesta urbana con el perfil vitivinícola de la región. Una invitación a descubrir Neuquén capital, recorrer el valle productivo y cerrar el día con una copa en mano, mientras la ciudad late con ritmo propio.



Ciudad de Buenos Aires

En el Grand Brizo Buenos Aires, el sábado 14 Tierra Restaurante propone una Velada Enmascarada con menú de cinco pasos y vinos de Nieto Senetiner, acompañada por un show lírico en vivo. En el piso 13, Cielo Sky Bar suma dos versiones: Anti San Valentín con DJ y tributo a The Beatles, y una cena “Bajo las Estrellas” con open bar y clima íntimo para quienes eligen celebrar en altura.

Habitaciones amplias y luminosas, con vistas a la ciudad y detalles de confort que combinan diseño contemporáneo y calidez.

También en la ciudad, el Grand Brizo Bel Air se suma con una cena especial de cinco pasos, música en vivo y ambientación romántica en pleno barrio de Recoleta.

La Plata

El Grand Brizo La Plata propone una doble agenda: Anti San Valentín en Cielo Sky Bar con DJ y coctelería de autor, y una velada gastronómica en Tierra Restaurante con menú por pasos pensado para compartir.

Salta

En el norte, Brizo Salta apuesta a su rooftop con dos noches temáticas, una para celebrar el amor y otra para brindar sin etiquetas, además de promociones 3×2 y descuentos especiales en alojamiento para quienes quieran enlazar la escapada con los carnavales norteños.

Las propuestas están abiertas tanto para los huéspedes del hotel como para la comunidad salteña y los turistas que buscan vivir experiencias diferentes y memorables. El rooftop del hotel, ubicado en la calle 25 de Mayo 230, se destaca por su ubicación privilegiada, a pasos del centro turístico de la ciudad, y por sus impactantes vistas desde las alturas, que regalan una postal única de Salta y de los cerros, convirtiéndose en el escenario perfecto para celebrar.

Santa Rosa

En La Pampa, Unit Santa Rosa ofrece una cena de tres pasos en el restaurante Cuatro Esquinas y beneficios en hospedaje con experiencias que incluyen visita al Parque Luro, combinando gastronomía y naturaleza.





