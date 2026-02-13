Todo lo que necesitás saber para cruzar a Chile este fin de semana largo de Carnaval

El fin de semana extra largo de Carnaval de febrero 2026 ya está acá y miles de viajeros del Alto Valle y la cordillera se preparan para cruzar la frontera hacia Chile. Tras una semana con novedades —como la reapertura de Mamuil Malal tras una falla eléctrica—, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo horario de verano.

Sin embargo, el flujo intenso de turistas exige planificación: conocer el horario exacto de cierre y llevar los papeles necesarios en los cruces fronterizos de Chile puede ser la diferencia entre un viaje soñado y horas de espera en la montaña.

Neuquén y Río Negro: estado y horarios de los pasos a Chile hoy, viernes 13 de febrero 2026

La mayoría de los complejos fronterizos mantienen sus cronogramas de temporada alta para absorber la demanda. Estos son los horarios de atención vigentes para este viernes 13 de febrero 2026 y el resto del fin de semana largo:

Cardenal Samoré (Ruta 231) : habilitado de 8:00 a 19:00. Es el paso con mayor caudal, ideal para quienes viajan desde Bariloche o Villa La Angostura.

: habilitado de 8:00 a 19:00. Es el paso con mayor caudal, ideal para quienes viajan desde Bariloche o Villa La Angostura. Pino Hachado (Ruta 242) : habilitado de 8:00 a 19:00 para egreso y hasta las 20:00 para ingreso. Se recomienda transitar con precaución por sectores con baches.

: habilitado de 8:00 a 19:00 para egreso y hasta las 20:00 para ingreso. Se recomienda transitar con precaución por sectores con baches. Mamuil Malal (Junín de los Andes) : operativo de 8:00 a 20:00. El servicio se encuentra normalizado tras los inconvenientes de energía de ayer.

: operativo de 8:00 a 20:00. El servicio se encuentra normalizado tras los inconvenientes de energía de ayer. Hua Hum (San Martín de los Andes) : habilitado de 8:00 a 20:00. Recordá que este paso requiere el uso de la barcaza con reserva previa.

: habilitado de 8:00 a 20:00. Recordá que este paso requiere el uso de la barcaza con reserva previa. Icalma (Villa Pehuenia) : habilitado para egreso de 8:00 a 19:00 e ingreso hasta las 17:00.

: habilitado para egreso de 8:00 a 19:00 e ingreso hasta las 17:00. Pichachen: habilitado de 8 a 18 para el ingreso a Chile; de 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Circulación de vehículos livianos.

Cruces a Chile durante los feriados de Carnaval: ¿qué documentos me piden en la Aduana?

1. ¿Puedo pasar con el DNI digital de la app Mi Argentina?

No. Para cruzar la frontera es obligatorio presentar el DNI tarjeta físico (el último ejemplar emitido) o el Pasaporte vigente. Las constancias de DNI en trámite o los documentos escritos a mano (tapa verde o bordó) ya no son válidos para salir del país.

2. Voy en un auto que no es mío, ¿qué necesito?

Si no sos el titular registral, debés contar con la Cédula Azul vigente. En caso de que esté vencida, necesitarás una autorización hecha ante escribano público o el formulario OM-2261 de Aduana.

3. ¿Qué es el SOAPEX y dónde lo saco?

Es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros. Es un requisito exclusivo de Chile. Se contrata de forma online y el costo ronda los 12 dólares por quincena.

4. ¿Es obligatorio el grabado de cristales?

Sí. Las autoridades chilenas pueden exigir que el dominio (la patente) esté grabado en el parabrisas, la luneta y los cristales laterales del vehículo.

Pasos a Chile: recomendaciones viales y clima en la cordillera durante el fin de semana largo Carnaval

Para este fin de semana largo se espera tiempo estable en la región cordillerana, con tardes templadas y máximas que oscilarán entre los 22°C y 26°C.

No obstante, las mañanas siguen siendo frescas (mínimas de 8°C a 10°C), por lo que se recomienda circular con precaución ante la posible presencia de animales sueltos o equipos de Vialidad trabajando en sectores específicos de la Ruta 242 (Pino Hachado).