La fuerte historia de Alison Calfunao en Neuquén: desde su operación a la búsqueda de justicia por mala praxis

Alison Calfunao, la mujer de 30 años de Neuquén, rompió el silencio y exigió en Diario RÍO NEGRO que se haga justicia por su caso. «El anestesista dice que está deprimido, pero yo estoy sin una pierna y con un nuevo corazón, luchándola todos los días para poder levantarme«. Ella fue operada en la clínica San Lucas y terminó internada en el hospital Italiano de Buenos Aires. Detalló que sigue enfocada en su recuperación, aunque a veces vuelve a pensar en sus inicios.

Vulnerable ante los hechos, Alison puso en palabras su denuncia: «Quiero que todos sepan, porque es algo que no se está diciendo, no solo fue culpa del anestesista, sino también, el ginecólogo es responsable porque me dejó sola en el quirófano. Me operó y se fue».

«En todo el proceso, donde no estaba lúcida, no quería ver nada en redes sociales sobre mi caso, pero recién ahora si estoy al pendiente. Agarré valor para abrirme y salir a hablar, tenía vergüenza de exponerme y contar lo que me pasó y de todo lo que estoy viviendo», manifestó.

Contó a este medio cómo fue su proceso de aceptación de su nueva realidad. «La psicóloga me ayudó bastante a entender que esta es mi nueva vida. Tuve varias crisis, una de ellas cuando retomé lo de las audiencias, fue como retroceder. Volví a pensar y a medicarme para poder dormir, también llorar todo el día porque estaba preocupada por que iba a pasar.”

Asimismo, sostuvo que las audiencias se están llevando mal y la fiscalía le está fallando. «Mienten, no hubo control previo al ingresar al quirófano. Según ellos entré a las 7 y me diagnosticaron taquicardia. La realidad fue que entré al quirófano a las 9 y no me tomaron la saturación ni presión. No hay cámaras, nada. Realmente, cero responsabilidad«, senteció.

La denuncia de Alison: su perspectiva de las audiencias

Según supo Diario RÍO NEGRO la presentación de los informes clínicos y el inicio de las entrevistas testimoniales, comenzaron este viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Sin embargo, el abogado de Alison cuestionó con dureza el trabajo de la fiscalía. “Se pudieron tomar parcialmente las entrevistas porque hubo inconvenientes». Las audiencias comentó que fueron el viernes y sábado. «El sábado faltaron algunos testigos, pero también faltó el fiscal (Andrés Azar) y no nos autorizó algunas de otras testimoniales que nosotros considerábamos claves”, señaló.

Ante esto, la mujer dijo: «Un fiscal no puede faltar, cero responsabilidad, ojalá que se le pida a un juez que revea todo ya que todos se están contradiciendo”.

Remarcó: «Agradezco todo el apoyo de la gente, gracias a eso mi caso tuvo una gran repercusión. Con todo esto se va a hacer justicia, que es lo que queremos con mi familia».

El anestesista de la clínica San Lucas de Neuquén ya designó abogado defensor

El caso de Alison Calfunao, la joven neuquina que tuvo que ser trasplantada del corazón y sufrió la amputación de una pierna luego de una cirugía de ligadura de trompas, avanza en la Justicia con una investigación por mala praxis. Su abogado, Mariano Mansilla, aseguró que “el acusado principal es el anestesista”, en la causa que busca esclarecer lo ocurrido en la clínica San Lucas.

Al respecto, Mansilla precisó que el profesional que está en la mira de la investigación ya cuenta con representación legal. “El acusado principal, que es el anestesista, ya designó abogado defensor, que es del estudio Mendaña”, indicó.

Además, el abogado explicó que la fiscalía deberá avanzar sobre esta línea en particular. “Vemos a la fiscalía muy débil e inclinada a colaborar más con ellos que con el esclarecimiento del hecho”, afirmó.

«Estamos en un momento de mucha tensión con la fiscalía. Solicitamos una audiencia de control de investigación para que el juez intervenga entre las partes y nos podamos poner de acuerdo en cuanto a qué vamos a investigar y peritajes de lo que queremos hacer”.

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

En el hospital Italiano tuvieron que amputarle una pierna. Carina, la mamá de Alison, había detallado que se le «había formado una trombosis y la infección estaba subiendo» y que por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos».

Su condición crítica había activado una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón«. Luego de varios días de espera, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón. El martes 17 de junio fue intervenida para realizarle el trasplante, que resultó exitoso.

Junto a su familia realizaron la denuncia por lo ocurrido y comenzó una investigación formal solicitándole a las clínicas y hospitales que intervinieron en su proceso, tanto de operación como recuperación. Luego de permanecer internada en el hospital Italiano un tiempo, le dieron el alta. Actualmente se encuentra en Buenos Aires realizando rehabilitación.