Es de Bariloche y creó una moneda digital respaldada por uno de los activos más seguros del mundo

Martín Carrica, nacido en Bariloche, cofundó Mountain Protocol, la startup argentina de monedas digitales que fue adquirida por un banco en Estados Unidos. Foto gentileza.

Un barilochense logró un hito en el mundo de las finanzas digitales. Martín Carrica, de 35 años, cofundó Mountain Protocol, una startup que desarrolló la primera stablecoin argentina respaldada por bonos del Tesoro de Estados Unidos y autorizada para operar bajo normas internacionales. Una startup es una empresa joven que busca crecer rápido con una idea innovadora, y una stablecoin es una criptomoneda que está anclada al valor de un activo que puede ser el dólar, el euro o el oro, por mencionar algunos ejemplos.

Cómo empezó la historia de Martín Carrica

En Bariloche, Martín Carrica pasaba sus días entre las clases de la secundaria, los entrenamientos de natación y waterpolo en un club y las olimpíadas de física que lo llevaban a recorrer el país. “Era un pibe normal, pero muy curioso. Siempre quería aprender cosas nuevas”, recuerda.

Vivió en la misma casa familiar en el kilómetro 8 junto a sus padres y un hermano, hasta que a los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Rindió el examen de ingreso, obtuvo una beca completa y, según él, eso fue decisivo para su futuro: “El ITBA me abrió la cabeza y me dio un entorno de gente muy curiosa y con recursos para explorar ideas”.

En 2011, durante sus primeras pasantías y en pleno cepo cambiario, conoció Bitcoin. “No existían aplicaciones para comprar criptomonedas. Comprábamos equipos para ‘minar’ y era todo mucho más artesanal”, cuenta. Ese fue su primer contacto con un mundo que años después marcaría su carrera.

Tras trabajar en consultoría bancaria en América Latina y Estados Unidos, en 2020 volvió de lleno al universo cripto. La pandemia aceleró el uso de las stablecoins, monedas digitales cuyo valor se mantiene estable porque están respaldadas por activos seguros. “Es como tener un dólar, pero en lugar de que el banco lleve la base de datos, está en una blockchain, que nadie puede manipular”, explica.

«Crear una moneda segura para los ahorros de mi abuela»

Con esa idea, junto a su socio Matías Caricato fundó Mountain Protocol. “Nuestro objetivo era crear una moneda en la que estaría cómodo poniendo todos los ahorros de mi abuela, sabiendo que siempre los podría recuperar”, dice. Eligieron respaldarla con bonos del Tesoro de Estados Unidos, una de las inversiones más seguras del mundo.

Matías Caricato y Martín Carrica (derecha) socios fundadores de Mountain Protocol. Foto gentileza.

En 2024 cambió la postura del gobierno americano frente a las stablecoins ancladas a su moneda nacional que pasó de rechazarlas a regularlas. La Ley GENIUS promulgada en julio de 2025 establece el primer marco regulatorio federal para las stablecoins de pago en ese país, introduciendo licencias, requisitos de reserva y cumplimiento para sus emisores, destaca.

Los cambios clave incluyen la prohibición de emisores no autorizados, el requisito de auditorías y transparencia, y la designación de la Oficina del Contralor de la Moneda como regulador principal. La ley busca estabilizar el mercado, proteger a los usuarios y aclarar las regulaciones para empresas e inversores, con la entrada en vigor plena prevista en 18 meses.

Así fue como Anchorage Digital Bank, cuenta, el único banco de criptomonedas con licencia federal en EE.UU, buscó adquirir Mountain Protocol, por considerarla como estratégica en este nuevo escenario. Se calcula que en el mundo hay más de 260 mil millones de dolares en stablecoins.

Para Carrica, Argentina es un terreno fértil para la innovación en este campo: “Las mejores aplicaciones de cripto están en Argentina, porque los desarrolladores ya viven en cripto. Por necesidad, el usuario argentino se volvió sofisticado”. Y para los jóvenes que sueñan con emprender, dejó un mensaje: “Si tenés curiosidad, seguila. Lo que parece un hobby puede convertirse en tu trabajo. Y animémonos a vender al mundo, no solo a Argentina”.

Qué es una stablecoin

Es una moneda digital que mantiene su valor estable porque está respaldada por un activo seguro. A diferencia de criptomonedas como Bitcoin, cuyo precio puede variar mucho, una stablecoin para siempre mantener paridad de valor con el activo que usa de base. Existen stablecoins ancladas al valor del oro, plata, petroleo, dolar o euro. En el caso de Mountain Protocol, cada moneda emitida está respaldada por bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Cómo evitar estafas en el mundo cripto, según Martín Carrica

Desconfiar siempre: “Hoy, en internet, la probabilidad de que intenten estafarte es alta. Lo más seguro es asumir que cualquier cosa que te pida dinero puede ser una estafa”.

“Hoy, en internet, la probabilidad de que intenten estafarte es alta. Lo más seguro es asumir que cualquier cosa que te pida dinero puede ser una estafa”. Invertir solo en lo que se entiende: “Si no lo entendés, no pongas tu plata. Las estafas suelen aprovechar la codicia de la gente que busca ganancias rápidas en cosas que no comprende bien”.

“Si no lo entendés, no pongas tu plata. Las estafas suelen aprovechar la codicia de la gente que busca ganancias rápidas en cosas que no comprende bien”. Empezar por lo simple: Productos fáciles de comprender, como stablecoins respaldadas por bancos o acciones de empresas conocidas, son un punto de partida más seguro.

Productos fáciles de comprender, como stablecoins respaldadas por bancos o acciones de empresas conocidas, son un punto de partida más seguro. Evitar promesas mágicas: “Si alguien te ofrece un 20% mensual sin riesgo, es muy probable que explote. Ya vimos casos como Terra Luna en 2022, que terminaron mal”.

“Si alguien te ofrece un 20% mensual sin riesgo, es muy probable que explote. Ya vimos casos como Terra Luna en 2022, que terminaron mal”. Chequeá la regulación: Buscar compañías supervisadas por organismos oficiales da un respaldo extra. “En nuestro caso, estar regulados en EE.UU. significa que hay un tercero poderoso mirando lo que hacemos”.

Tres claves para entender la importancia del caso