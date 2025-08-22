UNICEF alerta: seis de cada diez adolescentes creen que lo primero que aparece en Google es lo correcto

La desinformación se ha convertido en un fenómeno que impacta de lleno en niñas, niños y adolescentes. Un estudio de UNICEF reveló que seis de cada diez jóvenes creen que el primer resultado en los buscadores es siempre el correcto, lo que muestra su vulnerabilidad frente a los contenidos engañosos que circulan en internet y redes sociales.

«No te quedes con el primer link»: la campaña de UNICEF y 300 medios contra la desinformación

Con el objetivo de revertir esta situación, UNICEF junto a más de 300 medios argentinos —entre ellos la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)— lanzó una campaña nacional inédita para promover la información confiable y fomentar el pensamiento crítico en adolescentes.

“Vivimos en un mundo donde la desinformación circula sin freno, amplificada por redes sociales y plataformas digitales. Esto impacta especialmente en chicas y chicos, quienes aún están desarrollando sus herramientas de pensamiento crítico y son más vulnerables. La desinformación no solo confunde: también daña”, explicó Natalia Calisti, especialista en Comunicación de UNICEF Argentina.

El informe Kids Online Argentina (mayo 2025) también arrojó que el 83% de los adolescentes reconoce contenidos patrocinados por marcas, pero apenas un 60% asegura poder identificar si un sitio web es confiable o si la información es verdadera. Al mismo tiempo, dos tercios reconocen haber recibido mensajes sobre “formas rápidas de adelgazar” o “maneras de ganar dinero fácilmente en internet”, ejemplos de cómo la desinformación puede influir en decisiones de salud o alimentar falsas expectativas.

Seis de cada diez adolescentes creen que lo primero que aparece en Google es lo correcto. Foto gentileza UNICEF.

La campaña, cuyas piezas estarán en circulación durante dos semanas, cuenta con la creatividad de la agencia GUT y la producción de LINDATV. Además, incluye una serie de recomendaciones prácticas. “Esta campaña es una invitación a ir más allá de lo que nos llega primero, a buscar información completa y confiable antes de creer o compartir”, subrayó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

Desde UNICEF remarcan que el derecho a recibir información verificada está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, y que el rol de los medios profesionales es clave: cuentan con periodistas, editores responsables y procesos de verificación que los diferencian de las plataformas digitales.

Desinformación: recomendaciones para no quedarse con lo primero que encuentran

Esta es una serie de pautas a tener en cuenta para que las chicas y los chicos no se queden con la primera información que encuentran en Internet: