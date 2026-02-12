Caso Joaquin: cuando el arco de fútbol muta de festejo a tragedia

Tenía 12 años. Llegó de Ramos Mexía a Junín de los Andes para ser parte de un campamento, (FOTOS: Gentileza)

El 4 de enero, Joaquín llegó desde Ramos Mexía, Buenos Aires, a un campamento en Junín de los Andes. Al llegar se puso a jugar con sus compañero. En una canchita de fútbol, el pequeño de 12 años se colgó de un travesaño, el arco se desprendió y cayó sobre su cuerpo, dejándolo inconsciente.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital. Su diagnóstico no era alentador. Presentaba una contusión pulmonar, fracturas costales múltiples, una lesión de dos centímetros en la aurícula del corazón y había perdido una importante cantidad de sangre. Al día siguiente, pese a todos los intentos, Joaquín falleció.

El caso de este niño no fue el único, se suman otros en diferentes puntos del país, que ponen en el “tapete” la seguridad en los lugares deportivos y la responsabilidad de quienes están a cargo.

Marcelo Angriman es abogado y profesor de Educación Física y docente catedrático. Desde hace años 38 años viene conjugando sus dos profesiones y sobre todo “militando” en la prevención para que no suceda más lo que le pasó a Joaquín y a otros chicos en espacios deportivos.

Asegura que la prevención es el paso fundamental y tiene que ser parte de las curriculas de los institutos de formación docentes. Y de ahí para adelante, en todas las instancias.

“En estos temas no se ha hecho mucho en pos de lo educativo. Hace muchos años estoy pregonando la didáctica de la prevención y todavía vemos que suceden estos casos y en muchísimos institutos de formación docente y universidades no se enseña la legislación o la didáctica de la prevención. En la medida que no se trabaje desde la formación del docente, estas cosas vuelven a suceder y nos lamentamos cuando ocurren porque no trabajamos en la anticipación”, comenzó a desarrollar la problemática.

“Si trabajamos en la educación de la prevención, el profesor cuando sale a su actividad ya sabe a lo que se enfrenta y lo que tiene que hacer. Eso ya cambia todo diametralmente”, agregó. Y cuando Angriman habla de prevención aclaró primero que las instituciones tienen la obligación de seguridad, de chequear que las instalaciones estén en óptimo estado. “Pero los docentes tienen la responsabilidad de verificar las canchas, los arcos, el piso, las colchonetas, cómo están los chicos ese día, donde se desarrollan las actividades. Todo eso se planifica”, aseguró.

La ley Joaquin

Y si prevención se habla, los padres de Joaquín también hicieron lo suyo. Presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para que los arcos deportivos estén obligatoriamente fijados al suelo.

El punto principal del proyecto determina la “obligatoriedad de medidas de seguridad: instalación, sujeción y mantenimiento obligatorio de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet y postes de vóley en espacios públicos y privados destinados a prácticas deportivas recreativas”.

“Los arcos de más de 20 kilos deberán contar con sujeción, anclaje o sistemas de contrapeso permanentes o removibles”, se agrega en la propuesta.

La colocación de protectores acolchonados en columnas, paredes y postes para amortiguar impactos, es otro de los puntos.

Y el más importante: la verificación periódica a cargo de profesionales matriculados, quienes deberán emitir certificaciones de aptitud técnica.

«Las instalaciones tendrán un plazo máximo de un año para cumplir con la normativa. El proyecto también establece multas y sanciones para los infractores. «se establecen penalidades para las instituciones que incumplan con la ley».

Sobre derechos y obligaciones

“Responsabilidad del docente del profesor de educación física y en el deporte”, es el libro de Marcelo Angriman, publicado en 2003, en el que el autor conjuga su profesión como abogado con la carrera docente.

Allí aborda la responsabilidad civil y legal de los profesionales en el ámbito escolar y deportivo. Este libro explica en forma didáctica cuáles son los principales derechos y obligaciones de los titulares de establecimientos educativos, de los docentes en general, de los profesores de Educación Física y de los padres. Y al mismo tiempo destaca las medidas necesarias para minimizar riesgos en aulas, patios, talleres, gimnasios, excursiones y salidas educativas.

Esta producción surgió luego de 38 años militando sobre la seguridad en los espacios deportivos y de varias disertaciones, libros y cátedras donde el autor intenta alertar sobre una situación de riesgo que con las medidas de prevención adecuadas, se pueden evitar accidentes fatales como el Joaquin.