Cayó una avioneta cerca de San Antonio Oeste: hay tres heridos que provenían de otra provincia

Una avioneta se cayó en un campo rural cercano a San Antonio Oeste. Hay tres personas heridas. Todas fueron hospitalizadas.

El hecho fue en un sector lindante a una estación de servicio de YPF. Según informaron fuentes policiales, se trataría de un avión privado que iba desde las Grutas hacia Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.

Cayó una avioneta en San Antonio Oeste: qué se sabe

Por el hecho intervino la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste. Fuentes judiiciales indicaron a Diario RÍO NEGRO que los ocupantes de la aeronave se tratarían de unas personas de otra provincia que se trasladaron en avioneta a pasar las fiestas a la zona. «Estarían lúcidos y bien todos», indicaron.

También se dio intervención al gabinete de Criminalística, al médico policial y a la autoridad aeroportuaria. Según los primeros indicios, no habría delito. Habría sido por un desperfecto mecánico.

Iban tres ocupantes en la aeronave que se cayó cerca de San Antonio Oeste

En la aeronave viajaban tres personas, se indicó en el parte policial. Iba un matrimonio (de 61 y 65 años) y el piloto. El campo donde cayó el avión está entre la Ruta provincial 2 y la Ruta nacional 3. Se reportó el hecho alrededor de las 9 de hoy.

Los tres ocupantes fueron hospitalizados. Uno de ellos, fue trasladado al establecimiento de salud de Las Grutas. El medio Informativo Hoy señaló que las lesiones no serían de gravedad.

Se indicó que los efectivos mantuvieron una conversación con el jefe del aeropuerto de San Antonio Oeste.