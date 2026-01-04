Dos muertos en un accidente sobre la Ruta 242, cerca de Las Lajas: hay un corte total

Dos personas murieron en un siniestro fatal sobre la Ruta 242, cerca de Las Lajas, este domingo por la mañana. Hay un corte total, señalaron desde Vialidad Nacional.

El accidente fue en la zona de la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado. Fue pasando el paraje Liu Cullin, indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes que trabajan en el sitio.

Corte total sobre la Ruta 242 por el accidente cerca de Las Lajas

Desde Vialidad Nacional comunicaron esta mañana que por el siniestro que fue en el km 3, en cercanía a Las Lajas, hay un corte total de circulación por siniestro vial. «Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial que trabaja en el lugar», pidieron desde el organismo.

Según trascendió, las víctimas serían de Loncopué, pero esto aún no fue confirmado oficialmente.

Trabajan en el lugar personal policial y de bomberos.

Otro accidente el fin de semana en Neuquén: fue en la Ruta 237

Este fin de semana se registró otro accidente en la provincia de Neuquén. Un hombre de 80 años fue hospitalizado en Piedra del Águila, luego de un vuelco en la Ruta Nacional 237 a bordo de un Chevrolet Classic.

El siniestro vial ocurrió el sábado por la mañana en el kilómetro 1470.