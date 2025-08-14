Cazador furtivo atrapado con ciervos en su Pick Up: operativo cerca de Dina Huapi terminó con multas

Los ciervos fueron hallados en la caja de la camioneta. Foto: gentileza.

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde luego de ingresar sin autorización a un predio rural cercano a Dina Huapi, donde cazó tres ciervos. “Ingresó sin autorización a una propiedad privada”, remarcaron desde la Policía de Río Negro. El hombre llevaba los animales descuartizados en la caja de su vehículo Pick Up.

Un operativo cerrojo y una Pick Up que llamó la atención en un paraje de Río Negro

Todo comenzó cuando vecinos del paraje La Fragua alertaron a la Policía haber escuchado “detonaciones de arma de fuego en predios particulares”. Con esa información, la Brigada Rural y agentes de la zona organizaron un operativo para ubicar al sospechoso.

En el procedimiento, frenaron la marcha de una camioneta Ford Ranger que circulaba por un camino rural. En su interior, iba un solo ocupante y en la caja de carga había tres ciervos ya descuartizados.

El hombre quedó acusado de violar normas de fauna, portación ilegal de arma y violación de domicilio.

La Justicia autorizó una revisión del vehículo, donde hallaron una carabina, proyectiles y cuchillos. Según las fuentes, esas herramientas “fueron utilizadas para ultimar los ejemplares” hallados en la parte trasera.

La carne secuestrada superaba los 350 kilos. Todo quedó bajo resguardo, mientras que el conductor fue trasladado para su identificación.

Multas por caza ilegal y violación de normas de fauna

De acuerdo con la investigación, el hombre enfrentará cargos por portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio y por incumplir las normativas provinciales y nacionales que protegen la fauna silvestre.

El procedimiento se realizó con intervención de la Brigada Rural, agentes de Dina Huapi y del destacamento de Villa Llanquín.