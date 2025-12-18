Cervantes ya cuenta con un centro de atención integral en adicciones: conocé los detalles

El nuevo centro contará con dos profesionales de la salud mental. (Foto: gentileza de Municipalidad de Cervantes).

Con el acompañamiento del Municipio, el Hospital local y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA), en Cervantes comenzó a funcionar un nuevo Centro Rionegrino de Atención Integral de Adicciones (CRAIA). La sede tiene como objetivo acompañar a personas y familias atravesadas por consumos problemáticos.

El espacio estará compuesto por dos profesionales de la salud mental y la atención será martes y jueves en el Club Cervantes de 10 a 14. También se harán visitas a los distintos barrios de la ciudad.

Los CRAIA son dispositivos asistenciales que impulsa la provincia en diferentes puntos a través de la APASA, Municipalidades, Comisiones de Fomento y ONG’s creando una así una red de escucha y tratamiento.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, la Directora Ejecutiva de APASA, Norma Mora, explicó que el nuevo espacio de la ciudad «brinda un espacio de escucha con privacidad y confidencialidad» de la mano de profesionales y especialistas para aquellas personas que estén atravesando un consumo problemático.

«Si no es directamente la persona que atraviesa este problema, es un familiar que puede ir a pedir ayuda. Un amigo, amiga, un compañero de trabajo que pueda asesorarse para saber cómo orientar a esa persona que está atravesando ese padecimiento subjetivo», aclaró Mora.

La referente explicó que el dispositivo está pensado para atender a vecinos de Cervantes ante consultas vinculadas tanto de sustancias legales como ilegales, y también a situaciones relacionadas a entornos digitales, que hoy «está cada vez más complejo». Además, señaló que el abordaje no sólo se limita a la cuestión asistencial, sino que incluye acciones de prevención y promoción.

Conocé qué hacer y a dónde comunicarte ante una emergencia

Río Negro cuenta además con el espacio de atención virtual «Bancame en esta», el cual está pensado para que adolescentes atravesados por situaciones problemáticas de consumo puedan ser «orientados y escuchados de manera confidencial». Funciona de lunes a viernes de 9 a 14 por el WhatsApp 2920 292927.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro recomiendan actuar rápido ante una crisis o una emergencia vinculada al consumo o la salud mental. La línea para casos de emergencias médicas, intoxicaciones graves, riesgo de vida o situaciones de violencia es 911.

Otra de las líneas para recibir atención gratuita, anónima y las 24 horas son:

0800-999-0091 – Salud mental y consumos problemáticos (APASA Río Negro)

0800-345-1435 – Prevención del suicidio (línea gratuita nacional)

141 – Orientación sobre consumo problemático (línea nacional)

También remarcan la importancia de asistir a un hospital o al centro de salud más cercano si la persona presenta desorientación, convulsiones o pérdida de conciencia. En estos casos la atención médica urgente es prioritaria.