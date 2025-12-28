Choque y vuelco con un patrullero involucrado en Ruta 22: hubo cuatro heridos, ¿cómo están de salud?

Un fuerte choque ocurrió este domingo sobre la Ruta 22 en Plottier. Entre los vehículos protagonistas hubo un patrullero que volcó después de la colisión. Además, cuatro personas fueron hospitalizadas. Qué se sabe.

Según informaron bomberos voluntarios de Plottier, el hecho ocurrió minutos antes de las dos de la madrugada, entre la intersección de la ruta con la calle Zabaleta.

Allí se produjo un choque entre un Volkswagen Polo y un patrullero de la Comisaría Séptima. Por el violento impacto, el móvil de la Policía volcó y terminó reposado sobre su techo.

A bordo de los vehículo iban dos personas en cada uno, los cuales todos resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital de Plottier.

Cómo están los heridos por el fuerte choque en Ruta 22

Desde autoridades involucradas al operativo aclararon a Diario RÍO NEGRO que uno de los policías terminó con un traumatismo en la cabeza y requrió que le pongan cuatro puntos.

Con respecto al resto, sólo fueron algunas lastimaduras y uno de los integrantes del auto particular requirió asistencia por una crisis nerviosa.

Por el momento, se desconoce cómo fue la mecánica del incidente vial, como así tampoco se sabe si alguno de los conductores iba alcoholizado.