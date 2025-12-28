Un joven desbarrancó en un puente sobre la Ruta 40 y está en grave estado: será trasladado a Neuquén

Un grave accidente vial ocurrió sobre la Ruta 40 esta madrugada. Un joven que volvía a Vista Alegre desbarrancó en un puente y resultó gravemente herido. Luego de ser rescatado, se encuentra internado y aguardan un traslado sanitario a Neuquén capital.

Según informó el comisario Adrián Herrera a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las dos de la madrugada, a la altura del puente Pavia que cruza el río Covunco.

Allí, un joven de 26 años se dirigía hacia Vista Alegre a bordo de un Chevrolet Joy cuando perdió el control del vehículo y desbarrancó.

Cuando arribó personal policial, encontraron al conductor tendido en el suelo con el rostro ensangrentado.

Foto: Gentileza.

Trasladarán al joven herido a Neuquén capital

En primer lugar, la persona herida fue asistida por personal policial y otras personas que circulaban por allí. Luego, fue trasladado por una ambulancia del SIEN hacia el hospital de Zapala, en donde permanece internado.

Si bien aún resta un parte oficial, las primeras informaciones revelaron que el joven sufrió varios golpes y fracturas y se espera que sea derivado a Neuquén capital.

Por el momento, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, aunque la Policía ya descartó que haya habido terceros involucrados. Mientras tanto, el vehículo registró daños totales.