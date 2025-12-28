Una mujer en grave estado por un fuerte vuelco en Rincón de los Sauces: hubo otros cinco heridos

Un fuerte vuelco se registró este domingo en Rincón de los Sauces. Por el siniestro, unas seis personas resultaron heridas, de las cuales la conductora se llevó la peor parte y tuvo que ser derivada al hospital Castro Rendón.

Según informaron desde bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces, el hecho ocurrió después de las 10 sobre la calle Papa Francisco, entre las calles 15 y 16.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Rincón de los Sauces.

Por el momento se desconoce la mecánica del siniestro. En principio, se trata de un auvuelco por parte de un Chevrolet Corsa en donde viajaban unas seis personas, las cuales todas resultaron con heridas de diferente consideración.

En el lugar se montó un gran operativo por parte de tres dotaciones de bomberos, ambulancia y móviles de la Policía.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Rincón de los Sauces.

Cómo están las personas heridas por el vuelco en Rincón de los Sauces

La conductora del vehículo registró heridas de consideración y fue trasladada en ambulancia de manera inmediata. Según respondieron desde fuentes del operativo a Diario RÍO NEGRO, la misma fue derivada al hospital Castro Rendón en estado «delicado».

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Rincón de los Sauces.

Asimismo, en el lugar se asistió y luego se trasladó al hospital local a las otras cinco personas involucradas, quienes reportaron heridas leves.

Después de las medidas sanitarias, desde bomberos procedieron a desconectar la bateria y recolectar los materiales utilizados.