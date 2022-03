Cientos de vecinos se organizaron por el mal servicio de colectivos en Cipolletti

Los usuarios de la empresa Pehuenche de Cipolletti crearon un grupo de WhatsApp para manifestar sus reclamos y obtener un mejor servicio por parte de la empresa. La idea es juntar firmas de los usuarios del transporte para demostrar que el servicio no es bueno y buscar la manera para que funcione mejor. De ser necesario convocarán a una marcha y cortarán el ingreso de la entrada de la empresa Pehuenche.

Los reclamos tienen que ver con el estado de las unidades. Solicitan un mejor servicio, recorridos con más frecuencia, responsabilidad en el cumplimiento de los horarios y, sobre todo, mejor trato de los chóferes. Recalcan que ante un precio de boleto elevado, el servicio es muy malo.

Los vecinos del noroeste de la ciudad de Cipolletti aseguran que reciben malos tratos por parte de los choferes y que no cumplen con los recorridos, ni paradas establecidas por la municipalidad. Tampoco cumplen con los horarios. Aseguran que las unidades no cuentan con rampas para personas con movilidad reducida.

Paola Sánchez, una vecina del lugar que usa diariamente el transporte, contó: «en ese sector el colectivo pasa cuando quiere, recibimos un trato pésimo de los chóferes hacia la gente, no entran al barrio las 24 Viviendas. Supuestamente el intendente dice que no pueden licitar porque no hay dinero, pero nos parece una falta de respeto porque están incumpliendo una ordenanza. Muchos trabajadores salimos dos horas antes para poder llegar a nuestros lugares de trabajo«.

En la zona del Manzanar y barrio Anai Mapu el servicio también funciona mal. Los vecinos dicen que «andan en cualquier horario, te tratan como si no pagaste el boleto, son soberbios y mal educados». En Isla Jordán se encuentran sin servicio durante los fines de semana.

En Cinco Saltos y Centenario:

Lucas es un estudiante del colegio nocturno de Contralmirante Cordero. Dijo que «Pehuenche es la única empresa que toma el servicio y brinda un pésimo servicio. Hay muchos estudiantes que viajan a estudiar en horarios nocturnos en Barda del Medio, Villa Manzano y no tenemos cómo volver a nuestros hogares por la falta de transporte. Si no fuera por la bondad de los profesores no tendríamos en qué volver. Además, los remises no funcionan en ese horario y si tendríamos que volver en uno, es muy caro. Exigimos que pongan un horario de acuerdo a nuestras necesidades».

En Centenario piden más unidades con mayor frecuencia ya que manifiestan que muchas veces el colectivo no para.

Una vecina que vive en la zona del peaje y tiene la parada a una cuadra de su domicilio, dijo que tiene que caminar 11 cuadras hacia otra parada para que el colectivo la levante.

Son muchos los reclamos y los vecinos sienten que nadie les responde, además aseguran que el problema viene hace tiempo y que la gente se está cansando, pero es la única forma de movilidad que tienen.

Desde el municipio de Cipolletti explicaron que no puede haber cambios en la actual prestación porque no hay empresas que quieran asumir la responsabilidad de un transporte de pasajeros.

El intendente, Claudio Di Tella, manifestó: «hemos recibido reclamos concretos del Distrito Vecinal y del barrio Anai Mapu, hemos tenido reuniones con la empresa manifestando los reclamos que tienen que ver con el incumpliendo del horario y la higiene de los servicios. Hemos recibido reclamos de esos dos sectores, de otros no tuvimos. Estamos conversando con la empresa a ver a qué solución se puede llegar».